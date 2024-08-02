Какие существуют виды психотерапии и чем они отличаются

Такое разнообразие методов и направлений в психотерапии неслучайно. Работа нашей психики еще в процессе изучения, поэтому направления психотерапии строятся на различных концепциях ее функционирования.

От чего зависит выбор метода психотерапии

Каждый метод использует различные техники и призван эффективно решать в полном объеме, только определенные психологические проблемы. Именно их психотерапевт пытается установить в ходе первого сеанса с помощью клинического интервью.

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Первым этапом в ходе клинического интервью происходит детальный сбор анамнеза, жалоб, выясняется их динамика. В результате устанавливается или не устанавливается диагноз, иногда несколько диагнозов. Отталкиваясь от этого, психотерапевт выстраивает дальнейшую тактику лечения.

Основные методы психотерапии

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – один из самых распространенных и хорошо исследованных методов психотерапии. Он строится на том, что психологические проблемы возникают из-за ошибочного способа мышления и модели поведения. Изменив их в правильную сторону, можно помочь человеку.

КПТ можно считать относительно краткосрочной терапией – обычно нужно 12 – 20 сеансов, чтобы помочь человеку с депрессией или тревожным расстройством.

Гештальттерапия. Термин "гештальт" происходит от немецкого слова, которое означает "целый" или "собранный вместе". В ходе сессий гештальттерапевт помогает человеку сосредоточиться на настоящем, чтобы понять, что на самом деле происходит в его жизни в этот момент и какие это чувства вызывает. Продолжительность гештальттерапии может варьировать от нескольких месяцев до нескольких лет.

Психоаналитическая или психодинамическая психотерапия. Психоанализ – один из старейших методов психотерапии, основан Зигмундом Фрейдом. Этот подход направлен на исследование бессознательных процессов и их влияние на поведение и эмоции. Психоанализ часто требует длительной и интенсивной терапии, которая может длиться от нескольких лет до десятилетий.

Выбор психотерапевтического подхода основан прежде всего на состоянии и проблеме, с которой обратился человек.