Американские ученые открыли революционный способ борьбы с деменцией – с помощью таблеток от импотенции. Оказалось, что это лекарство может значительно уменьшить риск болезни Альцгеймера.

Деменция – заболевание, которое часто называют болезнью современного общества. Долголетие приводит к тому, что люди сталкиваются со старческим слабоумием. Преимущественной формой этого расстройства в позднем возрасте именно болезнь Альцгеймера, которая затрагивает сотни миллионов людей по всему земному шару.

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Это заболевание, которое вызывает непрерывное угасание нейронов ускоряющегося мозга, имеет множество причин и генетических рисков. Обычно с момента выявления первых признаков забывчивости до стадии глубокого слабоумия проходит от 5 до 10 лет.

К сожалению, эффективного лечения болезни Альцгеймера нет, однако постоянно ведутся исследования в этом направлении.

Новое исследование деменции

Да, специалисты из Кливленда предложили метод значительного снижения риска деменции. Именно с помощью препаратов от импотенции. Они обнаружили, что у пациентов, принимающих силденафил (активное вещество препарата "Виагра"), вероятность болезни Альцгеймера значительно ниже, чем у тех, кто не использовал.

Стоит отметить, что "Виагра" изначально была разработана для стимуляции кровоснабжения сердечной мышцы и снижения АД. Однако ожидания не сбылись. Оказалось, что силденафил способствует усиленному притоку крови в мужские половые органы, улучшая качество эрекции. Так в мире появились всемирно известные пилюли от импотенции "Виагра".

Ученые проанализировали данные о 1600 различных медикаментах и медицинской истории более 7 миллионов пациентов. Выяснилось, что у людей, принимающих силденафил, риск развития болезни Альцгеймера в последующие шесть лет был меньше на 69%.

Также было обнаружено, что силденафил способен стимулировать рост нейронов и снизить некоторые патологические признаки деменции.

Требуются дополнительные исследования

Однако ученые не исключают, что в этом исследовании могли участвовать другие факторы, снижающие риск. Профессор Таро Спирс-Джонс Заместитель руководителя Центра исследований мозга в Эдинбургском университете предупреждает, что нельзя сразу начинать принимать силденафил как средство профилактики болезни Альцгеймера.

К сожалению, результаты этого исследования не являются окончательным доказательством того, что силденафил отвечает за снижение риска деменции или способен замедлить или остановить прогрессирование болезни. Единственный способ подтвердить это – провести масштабное клиническое испытание, сравнив его действие с привычными методами лечения.