Какими веществами чаще всего заменяют лубрикант и почему так делать нельзя

Интимная смазка, или лубрикант, уменьшает трение и раздражение во время секса. Благодаря этому средству проникновения не вызывает болей и дискомфорта.

Ниже перечисляем список средств, которым люди заменяют лубрикант во время секса. И объяснение, почему так поступать не стоит.

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Слюна

Кажется, что это самая простая замена лубриканта – еще и природного происхождения. На самом деле через слюну легко передать бактерии из слизистой на слизистую.

Например, известно, что секс с такой смазкой может привести к развитию гонореи у партнера. Даже если оба человека сдали анализы и проверились на инфекции, передающиеся половым путем, из-за слюны возникает раздражение слизистых полового члена и внутри влагалища. Такое бывает, если съесть перед близостью нечто острое.

Кокосовое, оливковое или растительное масло

Кокосовое масло вкусно пахнет, а все масла в целом по консистенции напоминают лубриканты. Поэтому идея воспользоваться ими вместо смазки ясна. Но все же не стоит этого делать.

Как минимум кокосовое масло нельзя использовать, если люди используют латексный презерватив. В таком сочетании он просто порвется и не защитит от инфекций и беременности.

А все масла внутри влагалища чреваты риском развития бактериального вагиноза. Это состояние, при котором меняется микрофлора влагалища. Женщину могут беспокоить выделение с неприятным запахом или зуд.

Вазелин

Это средство тоже повышает риск развития бактериального вагиноза. Так уж получилось, что именно это состояние напрямую связано с введением во влагалище чего угодно. Вазелин предназначен только для наружного применения. Нигде в инструкциях не указано, что его можно использовать в качестве смазки.

Вдобавок, вазелин – средство на масляной основе. Он несовместим с латексными презервативами.

Увлажняющий крем

Лосьон или крем для тела тоже нельзя использовать как лубриканты. Все потому, что их состав подходит для кожи, но не для слизистых. В составе могут быть масла и вазелин, pH в среднем на уровне 4,6 – 5,8. Это выше уровня кислотности среды во влагалище. Там pH колеблется от 3,8 до 4,5. Если уровень изменяется – возрастает риск развития бактериального вагиноза.

Также в средствах ухода есть ароматизаторы, раздражающие слизистую. Поэтому все, что предназначено для наружного применения, не должно находиться внутри организма, если это не написано в инструкции.