Как вейпы влияют на самочувствие подростков: новое крупное исследование

Вейпинг, или использование электронных сигарет, становится все более популярным явлением среди молодежи по всему миру, в том числе среди подростков. Австралийские исследователи обратили внимание на эту тенденцию и обнаружили тревожную корреляцию между употреблением электронных сигарет и симптомами депрессии у старшеклассников.

Ученые отметили, что ученики, страдающие серьезными симптомами депрессии, использовали электронные сигареты вдвое чаще, чем их одноклассники без признаков психических нарушений.

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Новое исследование вейпинга

Авторы исследования провели опрос среди 5157 учеников 7 – 8 классов из 40 школ, расположенных в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Западной Австралии. Из них 8,3% признались в предыдущем использовании электронных сигарет.

Подход, использован в исследовании, был многоаспектным и включал как проблемы психического здоровья и широкий спектр факторов, например тяжелые симптомы депрессии, различные уровни стресса и общее самочувствие. Результаты указывают на более высокую склонность к вейпингу среди людей с психическими расстройствами.

Вейпы негативно влияют на психическое здоровье

Те, кто испытывал умеренный стресс, вейпили на 74% чаще, чем их сверстники, а среди тех, кто сообщил о высоком уровне стресса, этот показатель был выше на 64%. Однако симптомы тревожности не продемонстрировали связи с вейпингом. Опрос проводился с мая по октябрь 2023 года.

Исследователи отметили, что среди студентов с плохим самочувствием потребление электронных сигарет увеличивалось на 105% по сравнению с теми, кто не испытывал таких симптомов.

Собранная информация является частью большего проекта под названием OurFutures Vaping Trial, который является первым и в настоящее время единственным клиническим испытанием школьной программы по профилактике вейпинга в Австралии. Это исследование позволило создать одну из крупнейших баз данных о вейпинге среди подростков в стране, что представляет значительный интерес для международного научного сообщества.