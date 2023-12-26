Психолог объяснил, почему украинцам, несмотря на войну, важно праздновать Рождество

Новогодние праздники по-прежнему для многих из нас были достаточно стрессовым периодом. А для украинцев, которые 10 лет подряд празднуют в состоянии войны, тем более новогоднее настроение – это очень относительное.

Социальный психолог Илья Бачурин рассказал, как все же создать положительное новогоднее настроение в условиях войны.

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Уже десятый новый год мы, украинцы, проходим в состоянии войны. Многим сложно позволить себе столь нужный отдых. Да и новогоднее настроение что-то не очень торопится к нам в гости,

– говорит эксперт.

Вы не одни

Психолог добавляет, что поскольку война требует много сил для борьбы, работы, поддержки себя и близких, словно задает резонные вопросы: "зачем все это?", "Есть ли нам что отмечать и праздновать?", "Могу ли я позволить себе это?" "Действительно ли в этом есть смысл?".

Поэтому, если у вас возникали подобные вопросы, психолог убеждает, что вы не одни.

Более того, у вас может быть абсолютно свое мнение по этому поводу и вы точно не должны требовать от себя желания праздновать. Однако в психологическом контексте существует много причин, почему даже в непростое время полезно дать новогодним праздникам шанс.

Почему это важно физиологически

По словам Ильи Бачурина, по всему миру традиция проводить празднование именно посреди зимы при очень коротком световом дне прижилась не просто так, ведь в это время мы как никогда нуждаемся в общении, поддержке, новых надеждах и вере в перемены.

Новогодние праздники символизируют победу будущего над прошлым, дают нам возможность сосредоточиться на будущем, на оптимизме и надежде, что предстоит более светлые дни. Эта надежда может быть мощным мотиватором для преодоления текущих затруднений,

– подчеркнул психолог.

Кроме того, это дает чувство принадлежности, особенно, если мы имеем дело с общими ритуалами. Такими ритуалами являются колядки, щедривки, походы в гости, совместное приготовление блюд и украшение елки.

По словам психолога, это оказывает положительное влияние на ощущение психологического благополучия и позволяет лучше преодолевать даже хронический стресс.

Как создать себе настроение

сотворите рождественское чудо для тех, кому непросто и кто в этом больше всего нуждается. Станьте Тайным Сантой для ребенка из дома для сирот, или отправьте подарок для друга или подруги в армии;

скажите или напишите слова благодарности родным, позвоните тем, кому давно собирались;

пригласите отпраздновать тех, кому одиноко – поделитесь теплом;

Пусть огни новогодней елки светят не только в вашей квартире. Украсьте и другие места, например подъезд или территорию во дворе.

Психолог говорит, что парадокс в том, что если им делиться, его становится больше.