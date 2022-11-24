Почему возникает варикоз: основные причины

О красоте ног гораздо чаще думают летом, а зимой забывают. И когда на коже появляются сосудистые сеточки, кровоподтеки и большие вены, кажется, что это только эстетическая проблема, но на самом деле это не так.

Варикозные узлы, распухшие от отеков ноги свидетельствуют о варикозной болезни. Она приводит к образованию трофических язв, сгущению крови и тромбам. Варикозная болезнь может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, если вовремя не обратиться к врачу.

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Почему возникает варикоз

Предпосылкой возникновения варикозной болезни может быть генетическая предрасположенность – наследственная слабость сосудистой стены. А также внешние факторы, например длительные нагрузки на ноги.

В норме кровь циркулирует венами к сердцу снизу вверх. Сама по себе вена не способна сжиматься, поэтому кровь поднимается благодаря работе икроножных мышц и клапанов, размещенных внутри вен. Они работают как ворота, которые открываются только в одну сторону: пропускают кровь к сердцу, но запираются, если она течет через гравитацию.

При варикозной болезни вен клапаны работают неправильно и кровь может стекать и застаиваться. Такие нарушения кровотока приводят к растяжению и расширению вен, заметных через кожу.

Постоянный застой крови может привести к воспалению вен, что приводит к образованию тромбов. Если один из них оторвется, может попасть в сердце или легкие, заблокировав поставки крови, а это может привести к смерти.

Имеющий большую склонность к варикозу

Есть категории пациентов, которые находятся в группе риска, то есть особенно подвержены заболеваниям вен:

пожилые люди, ведущие малоподвижный образ жизни;

беременные женщины;

люди, имеющие родственников с заболеванием вен;

спортсмены из-за регулярных физических нагрузок;

люди, которым приходится на работе постоянно сидеть или стоять.

Кроме того, к варикозной болезни вен могут привести частые авиаперелеты, прием гормональных препаратов (некоторые из них повышают риск образования тромбов), заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и избыточный вес. Также к заболеванию склонны курящие люди, употребляющие алкоголь, едят много жирной и жареной пищи.