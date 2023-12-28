Добавят энергии, но не сантиметров на талии: 5 вариантов полезного перекуса

Здоровое питание – основа вашего здоровья. В бешеном ритме многим не удается иметь полноценные приемы пищи трижды в день. И часто, чтобы не быть голодным, бросаемся на "пищевой мусор".

Но не беспокойтесь, на самом деле есть полезные варианты полезных и легких перекусов. Они способны прибавить энергии, вкусны и помогут поддерживать здоровье.

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Миндаль

Да, орехи – это действительно очень популярный вариант здорового перекуса. Советуем обратить внимание на миндаль, ведь он богат необходимыми витаминами, минералами и полезными жирами. Миндаль отличный вариант перекуса для поддержания высокого уровня энергии в течение дня. Потребление миндаля способствует здоровью сердца. Кроме того, он содержит белок, клетчатку и витамин Е, что делает его полноценным вариантом для перекуса.

Миндаль способен повысить сытость и это прекрасный способ улучшить свой рацион.

Йогурт, но выбирайте греческий

Ученые опубликовали исследование в Journal of the American Heart Association о том, что ежедневное употребление миндаля связано с улучшением показателей здоровья сердечно-сосудистой системы, включая снижение уровня вредного холестерина.

Греческий йогурт является отличным источником высококачественного белка, кальция и пробиотиков. Он содержит больше белка и меньше лактозы, чем обычный йогурт. Белок помогает регулировать уровень сахара в крови и является источником энергии.

Данные в British Journal of Nutrition свидетельствуют, что греческий йогурт способен насытить, снизить чувство голода, но нужно выбирать йогурты с высоким содержанием белка, без наполнителей и добавленных сахаров.

Греческий йогурт можно употреблять как самостоятельный продукт или смешивать со свежими фруктами и посыпать орехами.

Черника

Ягоды по праву считаются суперфудами. А если это черника, то перечислять ее питательную ценность можно очень долго. Эта ягода богата антиоксидантами, витаминами и клетчаткой.

Ученые говорят, что черника имеет многочисленные преимущества для здоровья, включая улучшение работы мозга и повышение когнитивных способностей. Также употребление черники снижает уровень окислительного стресса в организме.

Крекеры из цельного зерна

На самом деле, этот вариант перекуса прежде всего об удобстве. Но если выбирать крекеры из цельного зерна – это не только зарядиться энергией на весь день, но и принесет много пользы. Следите, чтобы крекер был из цельной пшеницы, овса или других цельных зерен.

Сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых крекерах, перевариваются медленнее, а затем высвобождение энергии будет происходить постепенно. А это в свою очередь предупредит скачки и падение уровня сахара в крови.

Данные в Journal of Nutrition свидетельствуют, что потребление цельного зерна коррелирует с понижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и некоторых видов рака.

Черный шоколад

Несмотря на то, что шоколад часто считают вредным вариантом перекуса, это не так. Если выбирать темный шоколад, все хорошо. Ведь он богат антиоксидантами, особенно флавоноидами, очень полезными для здоровья.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что употребление темного шоколада, богатого флавоноидами, способны улучшать когнитивные способности. А данные в Journal of Psychopharmacology доказывают, что темный шоколад улучшает настроение и снижает усталость.

Однако важно употреблять темный шоколад умеренно, ведь это высококалорийный и жирный продукт.