Прививка против гриппа: почему ее нужно делать всем

Самое авторитетное мировое медицинское учреждение Mayo Clinic опубликовало большой материал по поводу важности ежегодной вакцинации от гриппа. Мы хотим поделиться важнейшими положениями из этого текста.

Вакцинация – наиболее эффективное средство защиты от гриппа и его осложнений. Но генетическая структура вируса гриппа постоянно меняется, поэтому фармпроизводителям приходится постоянно пересматривать антигенный состав противогриппозных вакцин. Если привиться прошлогодней вакциной, она просто может не сработать.

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Когда вы прививаете, ваша иммунная система производит антитела для защиты от вирусов, включенных в вакцину. Но уровень антител впоследствии может снизиться – это еще одна причина прививки от гриппа каждый год.

Кому прививка против гриппа больше всего нужна

Ежегодная вакцинация против гриппа рекомендована всем группам граждан в возрасте от 6 месяцев и старше. Но особенно она важна для людей с высоким риском осложнений гриппа, в частности:

дети младше 2 лет;

взрослые от 50 лет;

жители домов престарелых и других учреждений длительного ухода;

беременные или планирующие беременность во время сезона гриппа;

люди с ослабленной иммунной системой;

дети от 6 месяцев до 18 лет, принимающие аспирин или препараты, содержащие салицилат;

люди, страдающие хроническими заболеваниями (астма, болезни сердца, заболевания почек, печени и диабет);

люди с индексом массы тела (ИМТ) 40 и выше.

Детям от 6 месяцев до 8 лет могут потребоваться две дозы вакцины против гриппа с интервалом не менее четырех недель при первой вакцинации от гриппа. После этого они смогут получать разовые ежегодные дозы вакцины против гриппа.

Эти хронические заболевания могут увеличить риск осложнений гриппа:

астма;

рак или лечение рака;

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

заболевание сердца;

муковисцидоз;

диабет;

заболевание головного мозга или нервной системы;

ВИЧ или состояния, лечащиеся путем снижения активности иммунной системы;

заболевание почек или печени;

ожирение, включая людей с ИМТ 40 и выше.

Любой человек с хроническим заболеванием должен получить вакцину против гриппа. Прежде чем прививаться против гриппа, проконсультируйтесь со своим врачом, если у вас была тяжелая реакция на предыдущую вакцину против гриппа. Но следует учитывать, что некоторые реакции могут быть не связаны с вакциной.

Может ли вакцина вызвать грипп

Нет. Вакцина против гриппа не может заразить вас гриппом. Она также не увеличивает риск заражения COVID-19. Но у вас могут развиться гриппоподобные симптомы:

Реакция на вакцину У некоторых людей после прививки в течение дня или двух наблюдаются мышечные боли и жар. Это может являться побочным эффектом выработки организмом защитных антител.

Двухнедельное окно. Чтобы прививка от гриппа подействовала в полную силу, нужно около двух недель. Если вы испытали влияние вируса гриппа незадолго до этого или в течение этого периода времени, вы можете заразиться гриппом.

Несовпадающие вирусы гриппа. В некоторые годы вирусы гриппа, используемые для вакцины, не соответствуют вирусам, распространяющимся в сезон гриппа. Если это произойдет, ваша прививка от гриппа будет менее эффективной. Но это все равно может обеспечить определенную защиту.

Остальные болезни. Многие другие заболевания, такие как простуда, также имеют симптомы гриппа. Таким образом, вы можете думать, что у вас есть грипп, хотя на самом деле это не так.

Как эффективны вакцины против гриппа

Обзоры прошлых исследований показали, что вакцина против гриппа эффективна примерно на 50% для здоровых взрослых от 18 до 64 лет. Иногда вакцина может быть менее эффективна. Например, стандартная вакцина против гриппа, как правило, более эффективна среди людей младше 65 лет. У некоторых стариков и людей с определенными заболеваниями эффективность прививки против гриппа может снизиться.

Даже если вакцина не защищает полностью от гриппа, она может снизить тяжесть вашего заболевания. Это может снизить риск серьезных осложнений, требующих госпитализации.