Сколько жизней спасла вакцинация против COVID-19: в ВОЗ показали статистику

Вакцинация против COVID-19 с декабря 2020 показала довольно хороший результат в защите от смерти вследствие инфицирования вирусом. Прививка поможет снизить количество смертей от болезни на 57%.

Об этом сообщили в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там подчеркнули, что вакцинация сохранила больше 1,4 миллиона жизней европейцев. Более того, большинство пациентов удалось спасти во время распространения штамма Омикрон.

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Сила вакцинации

По этому штамму эксперты прогнозировали, что количество смертей из-за коронавируса в Европе достигнет 4 миллионов. Однако благодаря прививке этот показатель значительно меньше и составляет 2,5 миллиона смертей.

В Европе более 1,4 миллиона человек – большинство из них пожилого возраста – наслаждаются жизнью со своими близкими, поскольку они решили привиться против COVID-19,

– отметили в ВОЗ.

В организации также отметили, что наиболее эффективной была вакцина для людей пожилого возраста.

Эффективность прививки против COVID-19:

смертность снизилась на 57% среди лиц в возрасте 70-79 лет;

на 54% среди людей 60-69 лет;

на 52% ниже в возрастной категории 50-59 лет;

на 62% среди тех, кому больше 80.

Заметьте. В группе людей от 25 до 49 лет, получивших вторую дозу вакцины, показатели смерти снизились на 48%.

Правда, только 5% этой группы прошли полный курс прививки, то есть получили вторую и третью дозы. Но, как видим, даже среди людей младшего возраста без вакцинации количество смертей было бы почти вдвое больше.

В ВОЗ резюмировали, что статистика смертности в Европе значительно сократилась. Там также сообщили, что наибольшие преимущества вакцинации ощутил Израиль: там количество смертей уменьшилось на 75%. Также поразительны результаты в Великобритании и Мальте, где показатели снизились на 71% и 70% соответственно.