Пандемию отменили: будут ли прививки против COVID-19 обязательными – объяснение Ляшко

Вакцинация против COVID-19 стала условием отмены карантинных ограничений. Именно благодаря прививкам, человечество побороло пандемию. Впрочем, заболевание никуда не исчезло – люди все еще рискуют заразиться вирусом.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал на встрече с журналистами, что изменится для украинцев после того, как ВОЗ признала, что COVID-19 больше не чрезвычайная ситуация, информирует 24 Канал.

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Сразу начнем с хорошего, по словам министра, теперь на COVID-19 будут реагировать так же, как и на другие вирусные заболевания.

ВОЗ разработала план реагирования на ближайшие 2 года

Виктор Ляшко пояснил, что ВОЗ также опубликовали Стратегический план готовности реагирования на COVID-19 на 2023-2025 годы. Этот документ содержит такие пункты, как:

поддержка возможности быстрого реагирования на ководку систем общественного здоровья и сферы здравоохранения,

готовность медицинской системы к быстрому развертыванию в случае необходимости,

постепенная отмена ограничительных мер, связанных с международными поездками, и вопросы вакцинации.

Вакцинацию против COVID-19 планируется интегрировать в рутинную вакцинацию. Будет так, как с гриппом: в преддверии каждого эпидемиологического сезона вакцинируемся против COVID-19 с учетом того, какой штамм будет прогнозироваться,

– отметил Ляшко.

В Минздраве пояснили, что под каждый циркулирующий штамм будут разрабатывать новую вакцину, обновлять штаммовый состав, чтобы обеспечить большую защиту.

Как будет с карантином

По словам Ляшко, тем, кто по состоянию на сейчас уже получил 4 дозы вакцины против COVID-19, делать очередную бустерную прививку сейчас – не нужно.

Что же касается отмены карантинных ограничений, Ляшко заверил, что готовится пересмотр соответствующего постановления правительства. В то же время отметил, что отменить действие этого постановления в один момент – невозможно из-за ряда экономических факторов.