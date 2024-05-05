Новая вакцина против рака смогла нацелить иммунную систему на опухоль

Ученые достигли удивительных успехов в тестировании РНК-вакцины от агрессивной формы рака мозга - глиобластомы. Препарат помог иммунным клеткам обнаружить и атаковать опухоль.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Cell. Вакцину протестировали на четырех пациентах.

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Как показала себя вакцина

Всего через несколько часов после введения вакцины ученые зафиксировали всплеск провоспалительных белков у всех четырех пациентов, это означало, что иммунный ответ сформировался.

"Менее чем за 48 часов мы могли наблюдать, как эти опухоли меняются от того, что мы называем "холодными", то есть приглушенного иммунного ответа, до очень активного", – отметил онколог и исследователь из Университета Флориды Элиас Саюр.

Почему это важное открытие

Для того, чтобы продлить срок жизни пациентов, врачи применяют весь арсенал методов: химио- и лучевую терапию, хирургические вмешательства. Впрочем, после того, как диагноз установлен, люди живут не дольше, чем 15 месяцев.

Высокую смертность от глиобластомы объясняют тем, что опухоль создает вокруг себя иммуносупрессивную среду. То есть, раковые клетки производят вещества, которые скрывают их от иммунных клеток.

Результаты исследования с участием пациентов

Благодаря новой РНК-вакцине один пациент прожил 8 месяцев без прогрессирования опухоли, а другой – 9 месяцев. Третий пациент прожил еще 9 месяцев с рецидивом глиобластомы. Информации о четвертом пациенте пока нет, исследование продолжается.

Обычно средняя продолжительность жизни при рецидиве глиобластомы составляет 5 – 8 месяцев.

Заметим, что перед тем, как вводить вакцину людям, ученые провели исследования на 10 домашних собаках, которые страдали опухолью мозга. Без лечения они прожили бы не более 35 дней, и благодаря вакцине их жизнь продолжалась 139 дней.

Почему глибастома сложно поддается лечению

! Новая вакцина против рака базируется на той же технологии, что и вакцины против COVID-19, но с несколькими ключевыми отличиями.

Самым сложным в лечении опухолей глиобластомы является то, что они сильно защищены от иммунной системы.

И новая вакцина работает таким образом, чтобы перепрограммировать микротечения опухоли с помощью образца самой опухоли. То есть, фактически исследователи извлекают мессенджерную РНК опухоли и упаковав ее в готовую вакцину, "обучают" ее обходить "защиту" опухоли.

Таким образом новый препарат действует не только против опухоли, а и как иммуномодулятор.

Ученым все еще предстоит изучить, в какой дозировке следует вводить вакцину для получения оптимальных результатов, и чтобы минимизировать побочные реакции.