Как долго защищает вакцина против гриппа

Грипп ежегодно уносит жизни миллионов людей и является достаточно заразным. Именно поэтому организации здравоохранения рекомендуют вакцинироваться, желательно в начале сезона.

Хотя прививка может не защитить полностью, она снижает шансы на сложное течение болезни. Особенно это важно для людей из группы высокого риска, сообщает Health 24.

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Как долго действует прививка против гриппа

Прививка против гриппа может действовать до шести месяцев. Сезон гриппа обычно длится с октября по май, а пик заболеваемости приходится на период с декабря по февраль.

Поэтому в целом медики рекомендуют делать прививки от гриппа ежегодно до конца октября.

Стоит знать, что вакцинированный человек также может заболеть. Однако вакцина снижает вероятность тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти.

Кому можно вакцинироваться от гриппа

Минздрав особенно рекомендует вакцинацию пожилым людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным, медикам, учителям, детям в возрасте до 5 лет и всем, кто работает в местах скопления людей.

В Украине в этом году доступна вакцина французского производства "Ваксигрип", ней можно вакцинировать детей в возрасте от 6 месяцев и взрослых.

До слова, також зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м'язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.