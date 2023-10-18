"Крошечный воин": в Великобритании родилась девочка с весом всего 328 граммов

В Великобритании медики борются за жизнь крохи, которая родилась с весом всего 328 граммов. Сейчас 4-месячная девочка нуждается в усиленной медицинской помощи, но растет и набирает вес.

Девушка родилась только на 23-й неделе беременности, у ее мамы – 34-летней Шантель произошел преждевременный разрыв плодных оболочек на 22-й неделе беременности.

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На жизнь крохи выпало много испытаний

Девочку назвали Робин, во время рождения она получила серьезное повреждение мозга вследствие гипоксической ишемической энцефалопатии. Чтобы сохранить жизненно важные органы в тепле, ее интубировали.

Впоследствии, на долю ребенка выпали новые испытания: сепсис, аппарат искусственной вентиляции легких, 16 переливаний крови.

Медики рассказали, что ребенок перестает дышать несколько раз в день, весит 3,6 килограмма, продолжает расти и бороться за свою жизнь!



За жизнь девочки борются врачи / Фото WalesOnline

Прогноз врачей

В то же время прогноз специалистов неутешителен – она вряд ли будет ходить, говорить, видеть, есть. Впрочем, родители Робин надеются, что вместе удастся преодолеть все трудности.

Мы верим, что она способна сделать это. Но нам нужны правильные методы лечения и правильная терапия, чтобы помочь ей,

– рассказал Даниэль, отец младенца для издания WalesOnline.



Родители верят, что пройдут вместе все испытания / Фото WalesOnline

Маленькая Робин не самая маленькая новорожденная в Великобритании / Фото WalesOnline

"Крошечный воин"

Родители называют свою дочь крошечным воином и больше всего стремятся улучшить состояние здоровья ребенка, для этого даже создали в соцсетях страницу для маленькой Робби, где делятся моментами лечения ребенка.

Интересно, что Робин трех граммов не хватило для того, чтобы стать самым легким ребенком, когда-либо рождавшимся в Великобритании, этот титул получила Ханна, которая весила всего 325 граммов.