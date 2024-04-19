В Ужгороде на остановке умер мужчина: скорая ехала полчаса

В Ужгороде мужчина умер на автобусной остановке не дождавшись скорой. Погибшему стало плохо внезапно, очевидцы сразу вызвали скорую, но та приехала только через 30 минут после вызова.

По данному факту в Закарпатском центре экстренной медицинской помощи начали служебное расследование, говорится в сообщении "103 Закрраття" в фейсбуке. 24 Канал рассказывает, что известно об инциденте.

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В то же время люди, которые стали свидетелями происшествия, обвинили медиков в том, что они ехали на вызов почти полчаса. При этом в сети другие пользователи обвинили и очевидцев. Мол, рядом с остановкой, где мужчине стало плохо, расположена больница.

В Закарпатском центре экстренной медицинской помощи выразили соболезнования семье умершего и пообещали обнародовать результаты служебного расследования.

Отмечают, что сейчас подробно анализируются все телефонные звонки, которые поступили на линию 103 в указанное время. В ходе расследования выяснят, сколько минут прошло от поступления вызова до передачи задания медицинской бригаде. В частности, с помощью системы GPS проверяют время выезда бригады и прибытия на место происшествия.

Также в комментариях под постом медучреждения пользователи пишут, что если бы на месте происшествия были люди, которые умеют оказывать домедицинскую помощь, это могло бы сыграть решающую роль в спасении мужчины до приезда скорой.