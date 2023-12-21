В Украину завезли французский сыр с опасной инфекцией

В Украину завезли французский сыр Reblochon de Savoie, в котором обнаружили стафилококковую инфекцию. Сейчас уже всю партию изъяли из магазинов Франции.

Французский сыр со стафилококком

Об этом сообщила Европейская система быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов. В этом французском молочном продукте обнаружены патогенные микроорганизмы, в частности, золотистый стафилококк.

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Производителем этого сыра компания Pochat & Fils. Сыр Reblochon, содержащий стафилококк, был доставлен не только в Украину, но и в Бельгию и Испанию. Во Франции этот продукт уже изъят из продаж в магазинах.

Насколько опасен стафилококк

Золотистые стафилококки (условно патогенные бактерии рода Staphylococcus) – часть микрофлоры тела здорового человека. Чаще они живут на коже или слизистых носа, горла и кишечника. Иногда они бунтуют и вызывают стафилококковые или внутрибольничные инфекции.

Стафилококки легко передаются от человека человеку. Они проникают через поврежденную кожу, а также во время разговора, кашля, чихания, через общие вещи, а также через продукты, зараженные возбудителем. В общем, сложнее придумать, как стафилококки не передается.

Стафилококк очень распространен: бактерии имеются у трети населения Земли. Но это не значит, что у людей стафилококковая инфекция. Бактерии живут на их коже, в горле или в кишечнике – люди просто носители.

Золотистый стафилококк способен находиться в организме долгое время и не наносить человеку вреда. Чтобы заболеть, нужно создать условия для бактерий. Например, если иммунитет ослабевает по болезни, стафилококки могут начать игру. У любого человека может развиться стафилококковая инфекция, хотя определенные группы людей подвергаются большему риску, например люди с хроническими заболеваниями: диабетом, раком, сосудистыми заболеваниями, экземой, болезнями легких.

Стафилококк может вызвать множество болезней: кожные инфекции, бактериемию, инфекционное воспаление костей, эндокардит, пищевое отравление, пневмонию и синдром токсического шока.