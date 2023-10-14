Добавили 26 специальностей: в Украине расширили список врачей, которые могут переливать кровь

В Украине теперь расширен перечень специалистов, которые могут проводить переливание донорской крови. Теперь в список добавили еще 26 специальностей.

В Минздраве уточнили, что расширили список специальностей преимущественно хирургического профиля. В частности, директор Департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций при Минздраве Василий Стрелко пояснил, что соответствующие изменения в приказа о квалификационных характеристиках ввели из-за войны войны в стране.

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Ранее право переливать кровь квалификационными характеристиками предусмотрено только для врача-трансфузиолога и врача-анестезиолога. Но, например, в стабилизационном пункте не всегда есть врач с такой квалификацией,

– заметил он.

В обновленный список вошли:

гематолог;

нейрохирург;

кардиохирург;

травматолог;

комбустиолог (врач, специализирующийся на ожогах);

уролог;

хирург;

врачи медицины неотложных состояний.



Эти изменения важны для спасения бойцов на передовой / Фото LIBKOS

Приказ является расширением разрешения переливания крови на догоспитальном этапе. В перспективе это позволит широкому перечню врачей, защищающих страну в рядах ВСУ, использовать кровь и ее компоненты для спасения военных на фронте.

В Минздраве также отметили, что теперь переливать кровь на догоспитальном этапе у тех медиков, в квалификационных характеристиках чьих предусмотрено это, а также люди, которые прошли соответствующее обучение.

К слову, в Минздраве призывают украинцев сдавать кровь в своих городах, ведь это может спасти многие жизни. Актуальные телефоны центров крови для доноров можно найти на сайте Украинского центра трансплант-координации.

Кто может стать донором и как подготовиться к сдаче крови – мы писали здесь.