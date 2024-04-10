Минздрав России принял новые клинические рекомендации для лечения людей с расстройством аутистического спектра. В них Минздрав предлагает снимать проявления расстройства с помощью галоперидола. Врачи и родители детей с аутизмом уже назвали новые рекомендации не только бесполезными, но и опасными.

Как помогают людям с РАС

Во всем цивилизованном мире используются доказательные методы работы с детьми с аутизмом, чтобы научить их навыкам социального взаимодействия: применяют различные поведенческие программы. Среди них – прикладной анализ поведения для работы с агрессией, нарушением речи и многими другими проблемами, информирует 24 Канал.

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И эта терапия помогает подкреплять нужное поведение у человека с расстройством, тем самым добиваясь больших изменений в его состоянии и его взаимодействия с миром. Но есть и специальная система коммуникации для тех, кто не владеет языком, и много других методов с доказанной эффективностью.

Борьба с "западными ценностями в РФ"

И до недавнего времени все эти методы применяли и в России. Однако после начала войны, там начался массовый отказ от всего западного, и в том числе медицинских рекомендаций. Среди консервативных российских чиновников бытует мнение, что аутизм диагностируют слишком часто.

Он, якобы, теперь просто модная болезнь. На самом деле это не так, родители детей с аутизмом рассказывают, что добиться постановки такого диагноза, наоборот, очень сложно. Также ребенку с таким заболеванием предлагается группа по инвалидности и выплата от государства, поэтому у власти есть весомая материальная причина начать "выводить аутизм из моды".

Новый протокол "лечения аутизма" в России

И вот, теперь Минздрав России выкатило новые клинические рекомендации по работе с такими пациентами. Несмотря на слово "рекомендации", новые схемы диагностики и лечения обязательны к исполнению. В новых рекомендациях критикуют общепринятые методы работы с аутизмом, то есть всевозможные развивающие и обучающие программы, пишут российские СМИ.

Некоторые, например, тот же прикладной анализ поведения, вообще назван вредным. Вместо этого россиянам советуют давать людям с аутизмом галоперидол, причем лечить этим антипсихотиком предлагают и детей, начиная с 2 лет. То есть, вместо того, чтобы учить детей с РАС общаться с окружающим миром, Минздрав России предлагает просто накачивать их опасными медиками.

Использовать галоперидол для людей с РАС врачи советовали еще в 1984 году, но с тех пор наука сильно продвинулась вперед. Кроме этого, россияне опираются и на другие методики, давно устаревшие. Например, советуют оценивать уровень интеллекта у детей с РАС с помощью специального теста в редакции 1949 года. В это время весь мир уже давно пользуется тем же тестом, но его обновленной, пятой итерацией. А от результатов этого теста в жизни ребенка зависит очень многое: в какую школу его определят, по какой программе будут обучать.

Таким образом Россия в очередной раз доказывает, что она является отсталой и кровожадной страной, которая не только не защищает собственных граждан, но и делает все, чтобы сделать их жизнь невыносимой. Но население этой страны просто неспособно бороться за свои интересы и в подавляющем большинстве поддерживает этот преступный режим.