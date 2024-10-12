Мальчик два года жаловался на неприятный запах: в его носу обнаружили шокирующую находку

В Китае 7-летний мальчик несколько лет жаловался на неприятный запах. Родители думали, что ребенок придумывает, однако зря.

Родители игнорировали жалобы ребенка, потому что никак не могли почувствовать этого запаха. А ребенок не мог его описать, сообщает Oddity Central.

Смотрите также Увидел в TikTok и запихнул в себя: хирурги изъяли из 8-летнего мальчика конструктор и проволоку

Что обнаружили в носу ребенка

Инцидент произошел в городе Цзяоцзуо, провинции Хэнань. Когда жалобы мальчика участились, родители таки решили отвести его на осмотр. В итоге врач обнаружил загадочную черную массу в его ноздрях, впоследствии это подтвердилось и на КТ головы.

Таинственный предмет никак не могли идентифицировать. Также он находился высоко в носовой полости, поэтому врачи опасались, что могут нанести ребенку вред, если будут пытаться это вытащить.

ЛОР предложил операцию и родители согласились. Он попробовал три разных инструмента, прежде чем вытащить черный инородный предмет из носа маленького пациента.

Предмет был покрыт несколькими слоями носовых выделений и засохшего гноя, поэтому сперва было непонятно, что это такое. После очистки выяснилось, что это был металлический винт.



Винт, который достали из носа мальчика / Elephant News

Сейчас ребенок выздоровел и больше не чувствует неприятного запаха. Врачи же отметили, что дети регулярно суют предметы в нос, поэтому подобные симптомы не должны игнорироваться родителями.