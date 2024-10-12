Хлопчик два роки скаржився на неприємний запах: у його носі виявили шокуючу знахідку

У Китаї 7-річний хлопчик декілька років скаржився на неприємний запах. Батьки думали, що дитина вигадує, однак дарма.

Батьки ігнорували скарги дитини, тому що ніяк не могли відчути цього запаху. А дитина не могла його описати, повідомляє Oddity Central.

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Що виявили в носі дитини

Інцидент трапився у місті Цзяоцзуо, провінції Хенань. Коли скарги хлопчика почастішали, батьки таки вирішили відвести його на огляд. У підсумку лікар виявив загадкову чорну масу в його ніздрях, згодом це підтвердилося і на КТ голови.

Таємничий предмет ніяк не могли ідентифікувати. Також він перебував високо в носовій порожнині, тож лікарі побоювалися, що можуть завдати дитині шкоди, якщо намагатимуться це витягнути.

ЛОР запропонував операцію, і батьки погодилися. Він спробував три різні інструменти, перш ніж витягнути чорний чужорідний предмет з носа маленького пацієнта.

Предмет був покритий декількома шарами носових виділень і засохлого гною, тому спершу було незрозуміло, що це таке. Після очищення з'ясувалося, що це був металевий гвинт.



Гвинт, який дістали з носа хлопчика / Elephant News

Наразі дитина одужала і більше не відчуває неприємного запаху. Лікарі ж наголосили, що діти регулярно пхають предмети до носа, тому подібні симптоми не повинні ігноруватися батьками.