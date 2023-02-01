Как помочь слепым людям в разных ситуациях: советы Минздрава

Слепые люди часто могут нуждаться в вашей помощи, особенно во время воздушной тревоги. Поэтому, если вы находитесь рядом, не стесняйтесь спросить, нужна ли ваша помощь.

В ведомстве дали советы, как следует себя вести и как предлагать помощь людям с недостатками зрения на улице или в укрытии.

Также на тему: Как проверить эффективность лекарства: пошаговая инструкция

Нарушения зрения бывают разные:

тотальная слепость;

слабозорость;

пониженное зрение.

Большинство людей с нарушениями зрения (это около 90% человек) имеют остаточное зрение и различают цвет и контуры предметов и свет и тень.

Как помочь слепым людям

На улице

Чтобы предложить помощь, сначала прикоснитесь к плечу или локтю и спросите: Вам помочь? Не стоит хватать человека и тянуть его куда-нибудь. Помните, что она должна принять вашу помощь. Если же вашу помощь приняли, то попросите ее взять вас под руку и идите на полшага впереди. Во время разговора обращайтесь непосредственно к человеку и называйте его по имени.

Случается, что ваша помощь не нужна. Не обижайтесь, может быть этот участок пути человек знает отлично и сопровождение только помешает ему в ориентации в пространстве.

Когда сопровождаете человека с нарушениями зрения, то важно описывать препятствие на пути ("внимание, ступеньки" или "теперь будет бордю").

В укрытии

Целесообразно, чтобы человек находился в ближайшем или удобном для выхода месте – это ускорит его эвакуацию. Также расскажите об особенностях помещения, которые могут представлять для нее опасность (наличие лестниц, порогов и т.п.).

Расскажите о том, что вас окружает и происходит вокруг. Вы можете назвать всех присутствующих в комнате. Если вы уходите, то сообщайте об этом.

Описывая помещение, следует быть конкретным. Не следует говорить "стул там" или показывать жестами. Лучше сказать: "Сразу слева от двери есть маленький стол" (описывать комнаты принято по часовой стрелке).

Не пытайтесь силой посадить человека. Предложите ей сесть, опишите где расположен стул и положите ее руку на спинку стула.

Если вы находитесь с человеком с нарушениями зрения в незнакомом месте, опишите его и обязательно покажите, где туалет, кухня и выходы наружу.

Также в Минздраве напомнили, что незрячие люди запоминают, куда кладут свои вещи, чтобы потом их быстро найти. Поэтому не переставляйте их даже с намерением помочь. Если же невзначай что-то переместили в другое место – сообщите об этом.