В Киеве растет количество грызунов и тараканов: куда обращаться за помощью

В Киеве фиксируют рост количества грызунов и тараканов. Жителям столицы предлагают решение, которое поможет предотвратить распространение опасности.

В частности, специалисты городского центра контроля и профилактики болезней предоставляют услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

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Почему возникла проблема

Это достаточно сезонное дело: осенью-зимой в жилых и частных домах, складах, гаражах, производственных помещениях активизируются вредители. Дело в том, что мыши, крысы и тараканы ищут тепла и пищи, а потому переходят ближе к людям.

Опасность в том, что кроме материального ущерба, как вот повреждения продуктов и запасов, вследствие контакта с посудой и другими поверхностями, вредители могут распространять опасные болезни: лептоспироз, туляремию, грибковые инфекции, бешенство и тому подобное.

Специалисты призвали поддерживать чистоту в помещениях и проводить профилактические мероприятия. Впрочем, за помощью в этом все же можно обратиться к профессионалам.

Куда обращаться киевлянам

Если у вас в доме или на земельном участке активизировались вредители, вы можете заказать услуги дезинфекции, дератизации и дезинсекции. Для этого в центре советуют обратиться в отдел эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней, их телефоны: (044) 400-62-03, или (067) 608-56-93.