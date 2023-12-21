Грязями, баней и парафином: как преподавательница у медуниверситета в Ивано-Франковске учит лечить

Преподаватель кафедры общей практики, физической реабилитации и спортивной медицины Ивано-Франковского медуниверситета учит студентов, как лечить парафином, грязями и "русским куполом". Советует учить литературу в 1984 году. А в ее кабинете висит диплом от союза российских гастроэнтерологов, датированный 2015 годом.

На ситуацию уже отреагировали в и здравоохранения. В частности, Виктор Ляшко сообщил, что в вузе было начато служебное расследование. О причудливых методах обучения рассказала руководительница благотворительного фонда "Свои" и военнослужащая Леся Литвинова у себя в фейсбуки.

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Собственно, она и обратилась к Виктору Ляшко с вопросом, почему студенты должны учиться советским сомнительным достоянием, и почему те, которые отказываются следовать такому плану, должны рисковать не составить сессию.

Преподаватель пропагандирует сомнительные методы лечения

"Почему те студенты, которые потом придут работать в реабилитационные центры, должны изучать лечебные свойства парафина, грязей и других сомнительных советских достижений? Почему преподаватель позволяет себе рассказывать, что в Советском Союзе такие заведения были на каждом шагу, а Украина их развалила? Почему весь этот замечательный план обучения утвержден?", – отметила Литвинова.

Также женщина считает, что обращение в деканат не разрешит ситуацию. По ее словам, студенты пытались противостоять преподавательнице.

"Как по мне, жалоба в деканат не подействует. Потому что представить, что декан факультета впервые слышит об учебном плане, трудно. Тогда возникает еще один вопрос: а он там вообще разве работает", — добавляет военнослужащая.

Более того, Литвинова обратила внимание на диплом от союза российских гастроэнтерологов, который висит в кабинете преподавательницы медуниверситета.

"Датирован, кстати, 2015 годом, когда у нас уже год, как война в стране шла. Нет, ну я все понимаю. Многие тогда все еще ездили по конференциям в московию. Но, может, уже пора хотя бы со стены снять , нет?" – отметила Леся Литвинова.



Диплом преподавательницы Ивано-Франковского мединститута / Фото из фейсбука Леси Литвиновой

Ляшко ответил

Министр здравоохранения ответил в комментарии, что "приведет кое-кому резкость на изменения, которые произошли в стране в подходах к оказанию реабилитационной помощи".

Реакция вуза

В мединституте, где преподает преподаватель, тоже отреагировали на ситуацию и сообщили, что начали служебное расследование. Его результаты должны объявить 22 декабря. При этом неизвестно, отстранили ли преподавательницу от проведения лекций на время расследования.

Только отмечено, что комиссией выясняются обстоятельства проведения практических занятий по дисциплине "Физическая реабилитация при коморбидной патологии" с использованием и пропагандой российских источников.