В Испании ввели менструальный отпуск: что это и как будет действовать

Парламент Испании одобрил закон о предоставлении оплачиваемого отпуска на лечение женщинам, страдающим сильными менструальными болями.

Закон приняли 185 голосами "за", против проголосовали 154 депутата. По словам чиновников Испании, нововведение направлено на то, чтобы поднять табу на эту тему.

Также на тему: В какой позе лучше спать: плюсы и минусы всех положений

Менструальный отпуск в Испании

Законодательство дает право работникам, испытывающим менструальную боль, столько отпусков, сколько им нужно, при этом государственная система социального обеспечения, а не работодатели, берет на себя плату за больничный.

Как и для оплачиваемого отпуска по состоянию здоровья, здесь требуется разрешение врача, хотя продолжительность больничного не определена законом. По данным Испанского общества гинекологии и акушерства, около трети женщин страдают от сильных менструальных болей.

Месячные больше не будут табу. Больше не нужно ходить на работу с болью, больше не нужно принимать таблетки перед приходом на работу и скрывать тот факт, что мы чувствуем боль, из-за которой мы не можем работать,

– сказала министерша по равенству Ирэн Монтеро.

В настоящее время менструальный отпуск предоставляется только в нескольких странах мира, таких как Япония, Индонезия и Замбия.

Критика нового закона

Но законодательство породило разногласия как среди политиков, так и среди профсоюзов. Они считают, что это может стигматизировать женщин на рабочем месте и косвенно препятствовать их доступу к рынку труда. Данную позицию поддержала оппозиционная Народная партия (PP).

Доступность абортов

Менструальный отпуск был частью более широкого закона, который также улучшает доступ к абортам в государственных больницах. Из-за католических традиций в стране многие женщины не могут прервать беременность.

Менее 15% абортов, проводимых в Испании, осуществляются в государственных больницах, в основном из-за отказа врачей по соображениям совести. Новое законодательство также позволяет несовершеннолетним в возрасте 16 и 17 лет делать аборт без разрешения родителей, отменяя требование, введенное предыдущим консервативным правительством в 2015 году.

Испания Это европейский лидер в области защиты прав женщин, декриминализировала аборты в 1985 году, а в 2010 году приняла закон, позволяющий женщинам свободно делать аборт в течение первых 14 недель беременности в большинстве случаев.