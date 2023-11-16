В Дрогобыче из-за бешеного кота ввели карантин на 2 месяца

Во Львовской области, в Дрогобыче, на 2 месяца ввели карантин. Решение приняла государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

Причина карантина

Карантин ввели через бешенство из-за бешеного кота на два месяца ввели карантину домашнего кота. 13 ноября случай бешенства подтвердила Львовская региональная государственная лаборатория. Животное укусило своего владельца – жителя Дрогобыча, а через 2 дня после укуса – погибло.

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Следовательно, в Дрогобыче решили провести массовую вакцинацию всех кошек и собак. Всех жителей, имеющих кошек и собак, призывали заявляться в Дрогобычскую районную государственную больницу ветеринарной медицины за бесплатной вакцинацией животных.

Отмечают, что профильные службы принимают все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания.

. Карантинные ограничения будут действовать до 13 января 2024 года при отсутствии новых случаев заболевания.