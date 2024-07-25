Убытки на миллион: в Днепре семейный врач выписал более 1600 фейковых рецептов

В Днепре разоблачили семейного врача, который организовал выписывание электронных рецептов на имена вымышленных пациентов, нанеся государству ущерб на сумму более 1 миллиона гривен.

Мошенничество с лекарствами

По данным следствия, глава этой организованной группы, семейный врач из Днепра, использовал фальшивые профили в медицинской системе HELSI для создания электронных рецептов.

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Эти профили базировались как на вымышленных данных, так и на информации об умерших лицах. В результате выписали более 1,6 тысяч рецептов. Преступная схема включала участие фармацевтов и руководителей аптечных сетей, которые помогали "реализовать" эти рецепты в обмен на денежные выплаты из государственного бюджета, выделенные на программу "Доступные лекарства".

Подозрения и последствия

Прокуратура сообщила о подозрении четырем лицам, которым инкриминируются мошенничество в особо крупных размерах и несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем.

В ходе расследования провели обыски, во время которых изъяли документы, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и деньги. Также осуществляются мероприятия для лишения лицензий аптечных учреждений, которые были вовлечены в эту мошенническую схему.

Этот случай акцентирует на необходимости более жесткого контроля за выпиской и использованием электронных рецептов, чтобы избежать подобных злоупотреблений в будущем.