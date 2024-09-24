В Черкассах медики спасли мужчину, в желудке которого нашли 6 гаечных ключей

В Черкассах врачи спасли пациента, который проглотил 6 гаечных ключей. Случай произошел еще в августе, а через 3 недели мужчину выписали из больницы.

Об инциденте сообщили в отделении торакальной хирургии Черкасской областной больницы. Впрочем, о том, как инструменты оказались внутри мужчины, там не сообщили.

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"Случай академического уровня"

Медики госпитализировали пациента с рядом проблем, в частности, тяжелым воспалением шеи, разрывом пищевода, воспалительным процессом в клетчатке средостения (пространство в грудной полости), гнойным воспалением плевры, инородными телами и опущением желудка.

"Врачами отделения одномоментно выполнено цервикотомию с левой стороны, правостороннюю торакотомию с медиастинотомией, верхне-срединную лапаротомию, гастротомию с наложением гастростомы", – рассказали в отделении больницы.

Этот инцидент врачи назвали "случаем академического уровня".

В комментарии Общественному полиция Черкасской области сообщила, что случай не является уголовным – там не регистрировали обращений по этой ситуации.

В организме мужчины обнаружили 6 гаечных ключей / Фото Черкасской областной больницы