Как переваривается твердая и жидкая пища

Жидкая и твердая пища проходят более или менее одинаковый маршрут в ЖКТ, но процесс переваривания твердой и жидкой пищи отличается по времени обработки, вовлечению разных отделов желудочно-кишечного тракта и длительности насыщения.

Жизненный опыт подсказывает, что овощной суп переварится быстрее, чем шашлык, и что проголодаетесь вы после него быстрее. Связано это с тем, что жидкая пища, как правило, уже хорошо обработана и может быстрее проскакивать некоторые этапы переваривания в ЖКТ.

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Маршрут пищеварения

Сначала и жидкая, и твердая пища проходят через полость рта. Там уже начинается пищеварение: твердая пища нуждается в механической обработке – более усиленного пережевывания – чтобы стать кашеобразной и продвигаться дальше в пищевод и затем в желудок.

На этом этапе жидкая пища может вырваться вперед, потому что она проходит через желудок быстрее: 50% воды покидает желудок через 10 минут. Молочные коктейли и супы задержатся на дольше, а твердая пища может обрабатываться желудком от 2 до 4 часов. Кроме того, твердая пища начинает покидать желудок лишь через 20 – 30 минут после того, как она попала туда.

Покинув желудок, пища попадает в тонкий кишечник. В зависимости от состава, количества и калорийности пищи ей нужны разное время и интенсивность обработки. Простые по составу жидкости могут сразу абсорбироваться ворсинками тонкого кишечника.

Однако грибному крем-супу, например, сначала понадобится химическая обработка пищеварительными соками, желчью печени и панкреатическим соком, чтобы окончательно расщепить белки, жиры и углеводы. После этого простые нутриенты вместе с водой всасываются через ворсинки в кровоток.

Все, что не переварилось, идет дальше вместе с небольшим количеством воды – в толстый кишечник. Оттуда остатки воды всасываются в кровоток, а толстый кишечник делает работу по предыдущим отделам и имеет еще одну попытку расщепить остатки пищи. Кроме этого, толстый кишечник участвует в формировании кала и абсорбирует некоторые витамины, такие как витамины К и В, синтезируемые кишечными бактериями.

Ощущение сытости

Поскольку жидкая пища всасывается быстрее, она быстрее утоляет наш голод. Но то, что быстрее всасывается, как правило, менее калорийное, так что и проголодаетесь вы быстрее. Некоторые исследования также связывают быстрое возвращение голода с более резким повышением уровня сахара в крови при употреблении жидкой пищи. А еще в жидкой пище меньше клетчатки, которая помогает нам оставаться сытыми дольше.

Можно ли смешивать жидкую пищу с твердой

Мы не нашли исследований, которые бы подтверждали, что вода значительно снижает кислотность желудка или заставляет твердую пищу покидать желудок быстрее. Жидкости не влияют на то, как долго твердая пища переваривается желудком, и не нарушают процесс пищеварения.

На самом деле все наоборот: жидкости помогают расщеплению пищи и формированию пищевого комка. Правда, лучше для этой цели использовать воду, чем алкоголь или соки.