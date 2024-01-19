Чем опасна плесень в доме и как ее избавиться
Источник:Mayo Clinic
Плесня или плесень – грибок, который размножается с помощью спор в воздухе. Когда грибок оказывается на влажной поверхности, плесень прорастает в виде мицелия – сеточки тонких нитей.
Почему возникает плесень
Споры плесени почти везде, но их не видно. Они попадают в дом вместе с воздухом через открытые окна, двери и системы вентиляции. Или оседают на одежде, обуви и домашних животных.
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Для комфортной жизни плесени нужна влажность и тепло. Особенно ей нравится кухня или ванная комната с плохой вентиляцией и подтекающими трубами. Рост плесени обычно виден и часто вызывает затхлый запах. Плесень повреждает предметы домашнего обихода и может влиять на здоровье.
Чем плесень опасна для здоровья
Если вдохнуть споры плесени, может произойти аллергическая реакция – чихание, насморк, покраснение глаз и сыпь на коже. Наиболее чувствительны к плесени дети, пожилые люди, люди с проблемами кожи, экземой, аллергией и астмой, люди с ВИЧ, ослабленным иммунитетом или принимающие иммуносупрессоры.
Плесень может вызвать осложнение – астму, грибковый синусит – воспалительную реакцию в носу на грибок, бронхолегочный аспергиллез – реакцию на грибок в легких, гиперчувствительный пневмонит – воспаление легких. У чувствительных людей плесень может вызвать инфекции кожи или слизистых.
Как избавиться от плесени
Чтобы уменьшить рост плесени в доме, нужно:
- устранить протекание труб;
- держать уровень влажности ниже 50%;
- регулярно чистить кондиционер и менять фильтры;
- если в ванной влажность, включать вентилятор или оставлять дверь открытой после того, как примете душ;
- при уборке чистить швы между плиткой;
- регулярно стирать коврики и шторку для душа;
- отказаться от ковриков в подвалах и ванной, если там всегда сыро;
- сушить одежду на улице или балконе.
Также после стирки лучше насухо вытирать резиновый уплотнитель на дверце стиральной машинки. Не храните книги, газеты, подшивки и макулатуру в сырых местах и регулярно проверяйте их состояние.