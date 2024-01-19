Чим небезпечна пліснява у домі та як її позбутися
Джерело:Mayo Clinic
Пліснява або цвіль – грибок, який розмножується за допомогою спор у повітрі. Коли грибок виявляється на вологій поверхні, пліснява проростає у вигляді міцелію – сіточки тонких ниток.
Чому виникає пліснява
Спори цвілі є майже всюди, але їх не видно. Вони потрапляють у будинок разом з повітрям через відкриті вікна, двері та системи вентиляції. Або осідають на одязі, взутті та свійських тваринах.
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Для комфортного життя цвілі потрібні вологість та тепло. Особливо їй подобається кухня або ванна кімната з поганою вентиляцією і трубами, що підтікають. Ріст цвілі зазвичай видно і часто викликає затхлий запах. Цвіль пошкоджує предмети домашнього вжитку та може впливати на здоров'я.
Чим пліснява небезпечна для здоров'я
Якщо вдихнути спори цвілі, може статися алергічна реакція – чхання, нежить, почервоніння очей та висипання на шкірі. Найбільш чутливі до цвілі діти, люди похилого віку, люди з проблемами шкіри, екземою, алергією та астмою, люди з ВІЛ, ослабленим імунітетом або які приймають імуносупресори.
Цвіль може викликати ускладнення – астму, грибковий синусит – запальну реакцію в носі на грибок, бронхолегеневий аспергільоз – реакцію на грибок у легенях, гіперчутливий пневмоніт – запалення легень. У чутливих людей цвіль може викликати інфекції шкіри чи слизових.
Як позбутися плісняви
Щоб зменшити ріст цвілі в будинку, треба:
- усунути протікання труб;
- тримати рівень вологості нижче 50%;
- регулярно чистити кондиціонер і міняти фільтри;
- якщо у ванній вологість, вмикати вентилятор або залишати двері відчиненими після того, як приймете душ;
- під час прибирання чистити шви між плиткою;
- регулярно прати килимки та шторку для душу;
- відмовитися від килимків у підвалах та ванній, якщо там завжди сиро;
- сушити одяг на вулиці або балконі.
Також після прання краще насухо витирати гумовий ущільнювач на дверцятах пральної машинки. Не зберігати книги, газети, підшивки та макулатуру в сирих місцях і регулярно перевіряти їхній стан.