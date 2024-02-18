На Киевщине мальчик проглотил пулю: что сделали врачи

Мальчик нашел пулю в Белогородке, что на Киевщине. Именно в этом месте проходила линия фронта по реке Ирпень в начале полномасштабного вторжения России. Сейчас там до сих пор можно найти пули, гильзы и другие боеприпасы.

Юный Богдан не смог объяснить, как он проглотил опасную находку. Его родители испугались и отвезли сына в больницу.

Читайте также В Киеве спасли мальчика, который проглотил 20 магнитов

Что сделали врачи

Медики провели рентгенографию и определили местонахождение пули в теле во избежание осложнений. К счастью, вмешательству ничто не мешало, поэтому команда врачей изъяла предмет. Врач-эндоскопист Александра Домник получила первый опыт удаления боеприпаса из ЖКТ.

Так выглядела эта пуля / Фото Киевской областной детской больницы

Когда Богдан проснулся после наркоза в палате, то начал просматривать содержимое маминой сумки. Врачи пошутили, что патронов нет, а также сказали мальчику, что он теперь на диете. Пуля отныне будет находиться в больничной коллекции удаленных инородных тел. Медики призвали родителей проводить со своими детьми разъяснительные беседы, чтобы такие инциденты не повторялись.

Похожие случаи в Украине