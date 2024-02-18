На Київщині хлопчик проковтнув кулю: що зробили лікарі

Хлопчик знайшов кулю у Білогородці, що на Київщині. Саме у цьому місці проходила лінія фронту по річці Ірпінь на початку повномасштабного вторгнення Росії. Зараз там досі можна знайти кулі, гільзи та інші боєприпаси.

Юний Богдан не зміг пояснити, як він проковтнув небезпечну знахідку. Його батьки перелякалися та відвезли сина до лікарні.

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Що зробили лікарі

Медики провели рентгенографію та визначили місцеперебування кулі у тілі задля уникнення ускладнень. На щастя, втручанню ніщо не заважало, тому команда лікарів вилучила предмет. Лікар-ендоскопіст Олександра Домнік отримала перший досвід видалення боєприпасу з ШКТ.

Такий вигляд мала ця куля / Фото Київської обласної дитячої лікарні

Коли Богдан прокинувся після наркозу у палаті, то почав переглядати вміст маминої сумки. Лікарі пожартували, що патронів немає, а також сказали хлопчику, що він тепер на дієті. Куля відтепер перебуватиме у лікарняній колекції видалених сторонніх тіл. Медики закликали батьків проводити зі своїми дітьми роз'яснювальні бесіди, щоб такі інциденти не повторювалися.

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