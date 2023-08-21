Нашли новое страшное влияние вейпа на здоровье

Известно, что аэрозоль электронных сигарет содержит вредные для лёгких вещества. Новое исследование подтвердило, что молодые вейперы подвержены риску бронхита и одышки.

В исследовании получили новые данные о влиянии электронных сигарет на здоровье молодежи. Ученые из США подтвердили, что молодые вейперы подвержены риску возникновения симптомов бронхита и одышки, в том числе если они или люди рядом курят сигареты или каннабис.

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Последние оценки в США показывают, что в 2022 году 14% старшеклассников курили электронные сигареты. В нескольких опубликованных исследованиях сообщалось о респираторных симптомах среди подростков и молодых взрослых вейперов. Но большинство из них были сосредоточены исключительно на использовании электронных сигарет без учета потенциального влияния одновременного употребления сигарет и/или каннабиса на здоровье органов дыхания.

Новое исследование вейпов

Исследователи отслеживали респираторное здоровье участников в Южной Калифорнии в период с 2014 по 2018 год. Участников спрашивали об использовании электронных и обычных сигарет, а также каннабиса в течение последних 30 дней.

Бронхитические симптомы определялись как ежедневный кашель в течение 3 месяцев подряд или бронхит в течение предыдущих 12 месяцев, заложенность носа или выделение мокроты, кроме случаев, когда они сопровождались простудой.

Свистящие хрипы определялись как хрипы или свист в грудной клетке в течение предыдущих 12 месяцев, а одышка – возникающая в ответ на спешку по ровной поверхности или ходьбу в гору.

Негативное влияние вейпа

Вероятность хрипов была на 81% выше среди пользователей электронных сигарет, чем среди тех, кто никогда не курил. Также шансы появления симптомов бронхита у курильщиков были вдвое выше, а вероятность возникновения одышки была выше на 78%.

Дальнейшая поправка на одновременное употребление сигарет и каннабиса и вторичное влияние электронных сигарет, сигарет и/или каннабиса несколько ослабила все наблюдаемые ассоциации, но они все еще оставались статистически значимыми, за исключением хрипов. Исследователи отмечают, что оценки эффектов вейпинга были несколько выше среди тех, кто не курил сигареты или каннабис в течение последних 30 дней.