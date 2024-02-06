О чем свидетельствует увеличенная грудь у мужчин и как это связано с риском ранней смерти

Мужчины с увеличенной грудью на 37% чаще умирают в возрасте до 75 лет. Эту корреляцию обнаружила команда ученых Копенгагенского университета.

Исследователи также объяснили причины возникновения этого состояния у мужчин, пути коррекции и возможные решения. Ученые также отметили, что речь не об избыточном весе, а именно увеличенные молочные железы у мужчин.

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Состояние, когда у мужчин увеличена грудь, известно в медицине как гинекомастия и отличается от псевдогинекомастии, что возникает из-за избыточного веса или ожирения,

– отметили ученые.

Объясняют, что гинекомастия обычно возникает вследствие гормонального дисбаланса, от которого, к примеру, в Великобритании страдают около 30% мужчин.

Как это связано с рисками смерти

Исследователи проанализировали данные более чем 20 тысяч мужчин с гинекомастией. Им диагностировали состояние в период с 1995 по 2021 год.

В ходе изучения анкет мужчин с гинекомастией оказалось, что они имели на 37% повышенный риск преждевременной смерти по любой причине по сравнению с мужчинами, которые не имели в анамнезе этого заболевания.

Ученые надеются, что их выводы будут способствовать осведомленности медицинских работников относительно потенциального применения вмешательств, которые помогут смягчить основные факторы риска у мужчин с этим заболеванием.

Причины гинекомастии

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании считают главной причиной гинекомастии гормональный дисбаланс, в частности между половыми гормонами тестостероном и эстрогеном.

Специалисты объясняют, что рост тканей молочной железы вызывает эстроген, который есть у всех мужчин в небольшом количестве. Однако слишком высокий уровень тестостерона не позволяет эстрогену провоцировать рост тканей груди.

"Но если баланс гормонов в организме изменится, это может привести к увеличению груди у мужчины", – отмечают эксперты.

И добавляют, что засту точную причину возникновения этого дисбаланса установить не удается. В то же время на эти гормоны в значительной степени влияет половое созревание и преклонный возраст.

Есть и другие редкие причины возникновения гинекомастии, среди них:

побочное действие лекарств, например, противоязвенных препаратов или лекарств от болезней сердца;

употребление наркотиков (каннабиса или анаболических стероидов);

злоупотребление алкоголем;

почечная недостаточность или заболевания печени;

синдром Клайнфельтера (редкое генетическое заболевание);

уплотнения или инфекции в яичках.

Лечение гинекомастии требует комплексного подхода, для коррекции гормонального дисбаланса применяют медицинские препараты. Мужчине также могут предложить операцию по удалению лишней ткани молочной железы.