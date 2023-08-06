Усы у женщин: когда это повод обратиться к врачу и как их избавиться

При появлении у женщин волосы на лице или других нехарактерных местах не всегда нужно бежать к врачу. В небольшом количестве даже грубые волосы могут быть вариантом нормы.

Когда следует обращаться к врачу

Для оценки выраженности гирсутизма (завышенное количество волос) традиционно употребляют шкалу Ферримана – Голлвея. По ней оценивают количество волос в девяти местах: над верхней губой, подбородком, грудью, верхней и нижней частями живота, на предплечьях, бедрах, верхней и нижней частях спины. Речь идет именно о терминальных волосах, то есть темных и жестких.

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По каждой области оценивают степень выраженности проблемы в баллах от 0 до 4. Соответственно, максимальный балл составляет 36. Если общий балл до 15, говорят о гирсутизме легкой степени. При этом нижняя граница зависит от этнической принадлежности женщины: например, для женщин азиатского происхождения уже 2 балла считается гирсутизмом, а для ближневосточных – 9.

Чтобы решить, нужно ли обращаться к врачу, следует оценить следующие факторы:

внезапное начало или значительное усиление роста волос с течением времени – это может говорить о медицинской проблеме, такой как синдром HAIR-AN – редкий подтип синдрома поликистозных яичников или опухоль;

степень психологических неудобств, вызываемых проблемой: даже при низких показателях по шкале Ферримана – Голлвея, если пациентка испытывает стресс и психологические проблемы от наличия нежелательных волос, гирсутизм можно и нужно лечить.

Как удалить усы у девушки

Ответов на вопрос, как избавиться от усов, может быть несколько. Простейшие меры можно принять самостоятельно, другие следует обсудить с лечащим врачом.

Домашнее удаление волос

Чтобы убрать усы, можно использовать различные средства, от бритья до выщипывания или удаления воском. Выбор зависит от особенностей кожи и личных предпочтений.

Косметологические процедуры

Для получения более продолжительного эффекта можно использовать фотоэпиляцию или электролиз. Фотоэпиляция или лазерная эпиляция считается более подходящей для людей с темными волосами. Электролиз больше подходит для светлых волос. Оба эти метода дают длительный эффект, поскольку влияют на фолликулы и предотвращают рост волос. При этом может потребоваться несколько процедур и возможные побочные эффекты, такие как воспаление и изменение тона кожи.

Оральные контрацептивы

Комбинированные оральные контрацептивы помогают от гирсутизма, связанного с повышенным уровнем мужских гормонов – андрогенов. Конечно, этот вариант лечения подходит только женщинам, которые не хотят забеременеть. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы оценить возможные противопоказания и подобрать правильный препарат.

Антиандрогены

Эти гормональные препараты препятствуют связыванию андрогенов со своими рецепторами, таким образом действие мужских половых гормонов снижается. Это лекарство может вызвать врожденные дефекты, поэтому их можно использовать только в сочетании с эффективной контрацепцией.

Крем для контроля роста волос

Существует специальный крем от усиков у женщин. Он замедляет рост волос на лице, но не помогает удалить уже имеющиеся. Для большей эффективности его можно использовать вместе с эпиляцией.

При этом каждая женщина сама определяет, является ли для нее проблемой волос на лице. Если это проблема, то нормально удалять волосы и использовать лекарства. Но тоже нормально принять это как часть себя.