Справки в школу: создали сервис, упрощающий их получение

Национальный медицинский провайдер Украины Helsi работает создал новый сервис, упрощающий процесс получения обязательных медицинских справок, необходимых для зачисления в учебные заведения, а также трудоустройство по отдельным профессиям.

Украина, несмотря на военное положение, готовится к новому учебному году в садах, школах и вузах. Министерство науки и образования Украины ранее рекомендовало учебным заведениям в текущем году по максимуму организовать обучение в очном режиме, для этого образовательные учреждения должны быть оборудованы бомбоубежищами.

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Справки в школу

В то же время независимо от формы обучения – онлайн или офлайн – обязательным для допуска детей к учебному процессу остается предоставление медицинских справок.

Каждый год в конце лета в Украине наблюдается одна и та же картина и в этом году не исключение – тысячи украинцев озабочены получением медицинских справок для того, чтобы отправить детей на обучение. Многие люди сталкиваются с этим впервые и элементарно не знают, куда обращаться и что делать. Ключевая цель Helsi – упрощать доступ к медицине. Так, во время пандемии COVID-19, когда мы предоставили украинцам четкий алгоритм действий для вакцинации, что помогло организовать и ускорить этот процесс, мы стараемся помогать и в вопросе получения обязательных медицинских справок для школы.

– прокомментировал CEO Helsi Евгений Донец.

Теперь, чтобы получить справку, не нужно узнавать информацию в интернете, у знакомых или обращаться в больницу за консультацией. Все необходимые данные о форме справок и четком пошаговом алгоритме их получения доступны в приложении Helsi, которое доступно с телефона или любого другого девайса.

Как воспользоваться сервисом для получения справок в школу

Чтобы легко оформить справку в Helsi, необходимо зайти в приложение Helsi и выбрать "Сервисы", далее разделы "Справки и профилактика".

На экране появится список медицинских справок, которые сегодня предоставляют медицинские учреждения Украины, а именно:

№ 086-1/о – для садика и школы;

№ 086-о – для вузов;

№ 028/о – для бассейна;

№ 083/о – для водителей;

№ 1-ОМК – для личной медицинской книги.

Выбрав нужный вид справки, пользователь может просмотреть, какие документы, консультации врачей и анализы необходимы для ее получения. После этого прямо из приложения можно записаться на прием к профильным врачам на удобное время.

Результаты медосмотров, анализы и справки можно хранить в разделе "Медицинские документы" в приложении и при необходимости дать доступ врачу, распечатать или переслать.

Впоследствии в Helsi будет добавлен алгоритм, позволяющий получать справки в ускоренном режиме. Вдобавок прибавят перечень частных больниц, которые предоставляют комплексную услугу прохождения медосмотра и сдачи анализов для получения справок в одном месте "под ключ".