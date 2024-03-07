Сколько шагов нужно делать беременным женщинам, чтобы уменьшить риски во время родов

Свежее исследование, проведенное специалистами из Израиля, отметило, что даже короткие ежедневные прогулки могут значительно уменьшить вероятность основных осложнений во время родов для беременных женщин.

Результаты исследования обнародовали медики из отделения акушерства и гинекологии медицинского центра "Рамбам" (Хайфа, Израиль) на конференции Американского общества перинатологии (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM), которая проходила недавно в Вашингтоне.

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Новое исследование активности беременных женщин

В исследование были привлечены беременные женщины, которые проходили наблюдение в клинике и прибыли туда на роды без предварительного планирования кесарева сечения в первой половине 2023 года. В целом авторы анализировали данные 401 пациентки с одноплодной беременностью.

Исследователи сопоставили течение родов участниц со статистикой их физической активности во время беременности, отслеживаемой с помощью смартфонов в течение всего этого периода. Это позволило выявить прямую связь между средним количеством ежедневных шагов и уменьшением осложнений во время родов. Интересно, что эта корреляция сохранялась даже с учетом таких сопутствующих факторов.

Сколько шагов нужно делать беременным

Когда мы попытались найти "золотое число" шагов для беременных, что гарантирует полезный эффект, то получили результат 2300 шагов в день в течение всего срока беременности. Это количество позволяет снизить вероятность кесарева сечения при родах в четыре – пять раз по сравнению с теми, кто ходит меньше, и значительно сокращает другие рассматриваемые риски,

– заявил профессор Рон Белуски, один из авторов исследования.

Так, у беременных женщин, которые делали не менее 2800 шагов в день, реже фиксировались послеродовые кровотечения по сравнению с теми, кто в среднем проходил 2160 шагов в день. К тому же у женщин, которые делали в среднем 2829 шагов в день во время беременности, была меньше вероятность появления преэклампсии и гестационного диабета.

Также было выяснено, что женщины, которые делали в среднем 3000 шагов, реже нуждались в эпидуральной анестезии во время родов, чем те, чья активность ограничивалась 2600 шагами в день. Сравнение активности участниц с нормальными родами и тех, кому нужно было выполнить незапланированное кесарево сечение, показало, что первые ежедневно делали на 723 шага больше – в среднем 2821 шаг против 2098.