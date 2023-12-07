Как улучшить здоровье сердца с помощью еды: ученые нашли ответ

Научное исследование, проведенное американскими экспертами с участием идентичных близнецов, выявило преимущества вегетарианской диеты для укрепления сердечно-сосудистой системы.

В ходе эксперимента, организованного специалистами из университетов Калифорнии и Стэнфорда во главе с Мэтью Лэндри, приняли участие 44 близнеца, их средний возраст составлял около 40 лет, а индекс массы тела — примерно 26. Ни один из участников не имел проявлений болезней сердца.

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Как происходило исследование

Обе группы близнецов питались здоровой пищей, включающей разнообразные овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Однако в рационе одного из близнецов также было определенное количество мясных продуктов, в то время как другой придерживался исключительно растительной диеты, и некоторые участники уже соблюдали веганское питание перед началом эксперимента. Ограничений калорийности пищи не вводилось; участники ели столько, сколько нужно для насыщения.

В первый месяц участникам доставляли трижды в день специализированные блюда, которые сопровождались четкими указаниями о допустимых перекусах. Через четыре недели участники должны были самостоятельно готовить еду по аналогичным рецептам, о чем они вели записи в пищевом дневнике.

Веганская диета улучшает здоровье сердца

Результаты эксперимента продемонстрировали улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы у всех участников. Однако более значительные улучшения наблюдались у тех, кто соблюдал вегетарианскую диету по сравнению с их братьями и сестрами, которые продолжали употреблять продукты животного происхождения.

У людей на вегетарианской диете было выявлено снижение уровня инсулина на 20%, что является важным фактором развития диабета. Также у них отмечено снижение уровня "плохого" холестерина, признанного основным фактором в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

У веганов показатель "плохого" холестерина был снижен со 110,7 мг до 95,5 мг/дл, в то время как у всеядных он уменьшился со 118,5 до 116,1 мг/дл. Интересен также факт, что вегетарианцы в среднем потеряли на 2 килограмма больше веса, чем их родственники.