Что можно сделать в детстве, чтобы улучшить психическое здоровье в долгосрочной перспективе

Исследование показало, что дети, с раннего возраста регулярно занимающиеся спортом, в долгосрочной перспективе имеют лучшее психическое здоровье.

Новое исследование влияния спорта

Ученые из Университета Квинсленда проанализировали данные более 4200 австралийских детей за восьмилетний период из другого продольного исследования. Ученые изучали преимущества командных видов спорта, например футбола, а также индивидуальных видов спорта, таких как каратэ, теннис или гимнастика.

Также на тему: Почему у детей появляются мнимые друзья и насколько это опасно

Они обнаружили, что спорт положительно влияет на здоровье, независимо от его вида, однако игравшие в команде дети получили большую пользу. Это может быть связано с социальными аспектами – с окружающими поддерживающими сверстниками, возможностью завязать дружеские отношения и работой над достижением общей цели.

Спорт положительно влияет на психическое здоровье

Мы обнаружили, что мальчики, занимавшиеся командными видами спорта, испытывали меньше психосоциальных трудностей и имели лучшее качество жизни, связанное со здоровьем, в то время как польза от участия в командных видах спорта была ниже среди девочек.

– отметили авторы исследования.

Некоторые возможные причины, объясняющие более низкий уровень участия девочек в командных видах спорта, могут иметь отсутствие веры в себя и уверенность в своих спортивных способностях или распространенный стереотип о том, что командные виды спорта являются занятием, в котором доминируют мужчины. Это также может быть связано с отсутствием у девочек возможности участвовать в командных видах спорта или отсутствием разнообразия видов спорта, предлагаемых в школах и внеклассных программах.

Ученые надеются, что это исследование послужит основой для стратегий поощрения участия детей в спортивных соревнованиях и дальнейшего изучения того, почему девочки с меньшей вероятностью принимают участие в командных видах спорта.