Почему укусы насекомых могут быть опасными и как их избежать: объяснение врача

Лето – не только сезон отпусков, дачных дел и отдыха на природе, а еще и период повышенной активности разнообразных насекомых. Мошки, комары, осы, пчелы, шершни и многие другие виды могут кусать людей как для самозащиты, так и из-за особенностей своего питания.

Считается, что среднестатистический человек может получить около 70 – 80 укусов насекомых в течение своей жизни. Некоторые из них просто неприятные, но есть и такие, представляющие серьезную опасность.

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Какими могут быть последствия укусов насекомых, на что обращать внимание и как уберечься от опасности, 24 Каналу рассказала Екатерина Никольская, дерматолог МЦ "Лелека", к.м.н, врач дерматовенеролог высшей категории.

Последствия укусов насекомых

Последствия от укусов насекомых для человека – очень разнообразны. Это может быть небольшое раздражение, покраснение, пятно на коже, которые также могут чесаться. Более серьезные последствия могут охватывать большие отеки, ощущение жара и боли в месте укуса.

Екатерина Никольская "Если вовремя не отреагировать или расцарапать место укуса, могут также добавиться бактерии, что вызовут вторичную инфекцию. Более того, укусы некоторых насекомых вызывают сильную аллергическую реакцию, интенсивность которой зависит от индивидуальных особенностей организма человека."

Клещи. Наиболее опасными считают иксодовых клещей, которые являются переносчиками возбудителей опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз или болезнь Лайма.

Симптомами этой болезни является появление красных кругов на коже вокруг места укуса, постепенно увеличиваются в диаметре. Симптомы также может сопровождаться повышением температуры и головной болью. При таких симптомах нужно немедленно обратиться к врачу-инфекционисту.

Сильную аллергическую реакцию чаще всего вызывают пчелы, осы и шершни. Их яд имеет высокую токсичность и может вызвать сильную аллергическую реакцию, особенно у аллергиков. Симптомами являются боль и покраснение в месте укуса, отек, сильный зуд, отекший язык, губы, глаза, боль в груди, затруднение дыхания. Если есть такие симптомы, нужно немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Что делать, если укусило насекомое

Самое простое, что можно сделать – приложить холодный компресс, который будет уменьшать боль и отек. Уменьшить зуд помогут антигистаминные препараты, а избавиться от воспаления на коже можно с помощью стероидных кремов.

При укусах пчел, ос, шершней важно также быстро вытащить жало. Если аллергической реакции на укус нет, то после этого понадобится только местная обработка кожи.

В случае, если укус вызвал сильную аллергическую реакцию, сильный жар, проблемы с дыханием и т.д., необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Как уберечься от укусов насекомых и защитить детей

На прогулке лучше всего надевать одежду, которая будет закрывать кожу, и закрытую обувь. На голову лучше надеть шляпу. После прогулок желательно осматривать себя и ребенка, чтобы вовремя заметить укус.

Екатерина Никольская "Не рекомендуется надевать одежду с цветочными узорами, использовать духи с резкими цветочными, сладкими ароматами – это может привлечь к вам насекомых. Если вы ели сладкое, то нужно тщательно вытирать руки."

Сейчас существует большой ассортимент репеллентов (средств от насекомых), некоторые из них подходят и для детей. Поэтому можно выбрать для себя наиболее подходящее средство и регулярно использовать его перед прогулками и поездками на природу.

Дома нужно использовать защитные москитные сетки на окнах и дверях, а на открытом воздухе – противомоскитные спирали.