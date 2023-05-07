Этого вы точно не знали о ботоксе: как его применяют в медицине

Применение ботокса очень популярно в Украине, прежде всего речь идет о косметологической сфере. Ведь ботокс способен на время локально парализовать необходимые лицевые мышцы, сокращение которых приводит к появлению морщин. И немногие знают, что ботокс очень эффективно применяют в медицине.

Из-за возможности ботулотоксина расслаблять мышцы, уколы ботокса продемонстрировали отличный эффект в лечении многих болезней, оказываемых судорогами и перенапряжением мышц. Пластический хирург Светлана Работенко рассказала о самых распространенных из них.

Смотрите также Неожиданный способ замедлить старение

Лечение блефароспазма

Блефароспазм – это заболевание, относящееся к неврологическим. Вызвано оно самопроизвольным, сильным сокращением лицевых периокулярных мышц, что приводит к очень частому смыканию век. Как следствие, человек часто, быстро и бесконтрольно моргает.

Лечение блефароспазма уколами ботокса является безопасным и эффективным методом. Поскольку ботулотоксин способен локально парализовать мышечную деятельность, такое лечение блефароспазма дает практически 100% результат.

– подчеркнула врач.

Улучшение состояния происходит уже в первые два дня после инъекций и держится в течение 3 – 6 месяцев, в зависимости от особенностей организма. По истечении этого времени лечение блефароспазма ботулотоксином можно повторить.

Лечение косоглазия и ботокс

Альтернативное влияние на мышцы, держащие глазное яблоко – уколы ботокса. Если концентрация ботулотоксина невелика, используют легкий раствор мышечного релаксанта.

Пока мышца, обеспечивающая косоглазие, будет "отключена", другие мышцы, удерживающие глазное яблоко, смогут окрепнуть, поскольку не будут сопротивляться. Как следствие, после возобновления работы баланс сил изменится и глаз сможет приобрести выровненное положение.

Лечение гипергидроза

Гипергидроз проявляется как чрезмерное выделение пота из-за нарушений в работе нервных окончаний в районе подмышек. Лечение гипергидроза это скорее эстетическое решение проблемы, поскольку чрезмерные потовые выделения достаточно дискомфортны и могут доставлять ряд неудобств в жизнь.

Лечение гипергидроза ботоксом используется при локальном проявлении заболевания. Лечение гипергидроза ботоксом эффективно и безопасно. На это уйдет 30 минут, а вот эффект от лечения гипергидроза длительный – до 1 года. Такое лечение гипергидроза не имеет особых побочных эффектов.

Применение ботокса при недержании

Частой проблемой у пациентов после лечения рассеянного склероза или у больных с повреждением спинного мозга или параличом является недержание мочи. Из-за воздействия на головную мышцу мочевого пузыря возникает его гиперстимуляция и контролировать сдержанность становиться невозможным.

Ботулотоксин уменьшает влияние на мочевой пузырь, в результате чего позывы на мочеиспускание становятся реже.

Лечение мигрени

Мигрень на совещании актуальна и распространена проблема, по разным данным ею страдают более 15% населения, среди которых 75% – женщины. Врач-невролог Ульяна Валецкая рассказала о лечении мигрени инъекциями ботокса.

Ботулотоксин влияет на передачу нейротрансмиттеров, на пресинаптической мембране нервно-мышечного синапса, прерывая цепочку запуска головной боли. Во время мигрени обеспечивается еще противорвотное действие. А расслабление мышц уменьшает интенсивность самой боли.