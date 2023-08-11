"Оконце на маникюрчик или талон к онкологу": что нужно знать об УФ-лампе для гель-лака

Современные женщины часто не представляют свою бюти-рутину без маникюра и покрытия ногтей гель-лаком. Многие из них все-таки отказываются от покрытия и выбирают только чистку, объясняя это тем, что гель-лак вреден. Но на самом деле опасность скрывается в другом факторе.

Сам по себе гель-лак не вреден для ногтей. Вместо этого опасны ультрафиолетовые лампы, которые используют для того, чтобы закрепить лак. Эти лампы – это этакие "минисоларии", а те, как метко заметила врач дерматолог Виктория Миронюк, входящие в список канцерогенов.

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УФ-лампы для сушки гель-лака могут вызвать рак кожи

Врач привела данные нового исследования, доказывающее, что ультрафиолетовое излучение вызывает рак кожи.

Суть исследования

Ученые облучали клетки человека и мыши в чашке Петри в течение 20 минут. Результат – через 48 часов после процедуры до 30% клеток погибли.

Три процедуры по 20 минут с интервалом в два дня каждая умертвила до 70% клеток кожи в чашке.

Длина волны ультрафиолетового луча в солярии – от 280 нм, в лампе для ногтей – от 340 нм. Такое УФ излучение глубоко проникает в клетки кожи и разрушает ДНК.

Эти исследования подтверждают, что УФ-лампы для гель-лака являются канцерогенными. Однако УФ-лучи меньше влияют на кожу человека, чем на эпителий в чашке Петри, – подчеркнула Виктория Миронюк.

Врач объяснила, что эпидермис – верхний слой кожи – защитный барьер. Он поглощает большинство ультрафиолетовых лучей.

Как этому помочь

Чтобы уберечь кожу кистей от ультрафиолетового излучения во время полимеризации гель-лака, врач рекомендует наносить солнцезащитные средства за 30 минут до процедуры. Также можно одевать специальные перчатки, имеющие отверстия для ногтевых пластин.