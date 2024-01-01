Назвали диету, при которой потерянный вес возвращается быстрее

Ученые сравнили 5 разных типов низкоуглеводных диет, чтобы понять, какая из них даст больше шансов сохранить вес. Ведь именно это определяющее в процессе похудения – способность удержать вес.

Исследование охватило более 67 000 участников. Так что результаты и действительно показательны.

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Какие четыре типа низкоуглеводных диет исследовали:

диета с животными белками и жирами

диета с растительными белками и жирами

здоровая низкоуглеводная диета с акцентом на растительном белке и полезных жирах (например, оливковом масле)

нездоровая низкоуглеводная диета, содержащая животные жиры, больше животных белков и рафинированные зерновые.

Увидевшие ученые

Исследование показало, что при соблюдении диеты с акцентом на цельные зерна, растительные масла и белки из растений у людей были более высокие шансы удержать нормальный вес.

И наоборот, те, кто соблюдал диету с животными белками и жирами низкого качества, с течением времени склонны были набирать вес.

Качество пищи важно

. Длительное соблюдение нездоровой низкоуглеводной диеты, богатой животными белками и жирами, приводило к увеличению веса в течение нескольких лет, тогда как переход на более здоровый способ питания с растительными белками и жирами – помогал удерживать вес или способствовал ее потере и в дальнейшем.

Диетологи отмечают, что качество продуктов играет немаловажную роль в любой диете. Ваш ежедневный выбор пищи способен влиять не только на вес, но и здоровье в целом. Для этого предпочтение следует отдавать фруктам, некрахмалистым овощам, цельным зернам, орехам, бобовым, растительным маслам.

Результаты, которые представили ученые, подчеркивают важность не просто соблюдения диеты, но и уделения внимания качеству пищи для достижения и поддержания желаемого веса и здорового образа жизни.