Почему удаляют яичники и как это влияет на организм женщины

Удаление яичника может вызвать тревогу и неуверенность. Для некоторых людей эта операция ассоциируется с возможными изменениями в теле и репродуктивной системе. Но действительно важно понимать: после такой операции жизнь не прекращается

Яичники – это органы по созданию яйцеклеток. Кроме того, в них вырабатываются гормоны, которые регулируют менструальный цикл, способствуют здоровью сердца и даже костей.

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Почему удаляют яичники

Поэтому просто так яичники не удаляют: нужно серьезное основание, например, заболевание или повышенный риск его возникновения, чтобы врачи приняли решение об операции.

К таким основаниям относят:

Эндометриоз – заболевание, при котором ткани внутренней оболочки матки разрастаются за ее пределы.

Кисты – доброкачественные новообразования яичников. Часто они исчезают сами, но иногда все же приходится делать операцию.

Рак яичников – злокачественное новообразование яичников.

Извращение яичника – состояние, при котором яичник извращается вокруг своей оси, из-за чего нарушается кровоснабжение.

Инфекция яичника или тканей вокруг него – иначе это состояние называют воспалительными заболеваниями органов малого таза.

Иногда яичники могут удалять как профилактику – то есть яичники пока здоровы, но у женщины высокий риск развития рака молочной железы или яичников из-за наличия определенных мутаций генов, таких как BRCA1 и BRCA2.

Как меняется тело после удаления яичников

Последствия и восстановление после операции зависят от того, насколько масштабным было вмешательство, например, от того, удалили ли вам один яичник или оба, вырезали ли маточные трубы и матку.

Если удалили один яичник

Как правило, удаление одного яичника – несложная операция, которую производят лапароскопически. Во время лапароскопии хирург делает небольшой надрез и погружает в тело пациента небольшую камеру. В другом месте делается надрез длиной один – два сантиметра, через который врач вытаскивает яичник. После такой процедуры уже через несколько дней пациентка может вернуться домой.

Возраст наступления менопаузы и частота наступления беременности не отличается у женщин после оофорэктомии и женщин с двумя яичниками.

После удаления одного яичника менструации продолжаются, и у женщины остается возможность забеременеть естественным образом, хотя авариальный запас сокращается – то есть у женщины меньше яйцеклеток, которые могут стать эмбрионами.

Если удалили два яичника

Яичники производят гормоны – эстроген и прогестерон, регулирующие менструальный цикл. Поэтому после удаления двух яичников у пациентки начинается автоматически менопауза. Помимо отсутствия месячных, она может столкнуться с другими симптомами менопаузы.

приливы – внезапные приступы жара, сопровождающиеся потоотделением и покраснением кожи;

сухость влагалища;

остеопороз;

пониженное сексуальное влечение.

Иногда для облегчения этих симптомов врач может назначить гормональную заместительную терапию. После удаления обоих яичников женщина уже не может забеременеть естественным способом. Поэтому перед операцией врач может предложить использовать методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Например, есть метод криоконсервации ооцитов – процедура сохранения яйцеклеток, когда они замораживаются на длительное время. И потом их можно будет использовать для зачатия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Если удалили яичники и матку

Если вместе с яичниками удаляют матку, женщина сталкивается с теми же последствиями, что и при удалении яичников – с менопаузой и ее симптомами.

После операции по удалению яичников и матки женщина не может выносить и родить ребенка – в том числе с помощью ЭКО. В таких случаях женщина может заранее заморозить яйцеклетки, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери.