Потомства от самцов: ученые смогли вывести мышей от особей одной статьи

Японские исследователи создали мышей от двух самцов. Для этого они превратили клетки одного из самцов в яйцеклетки и оплодотворили их обычными сперматозоидами от другого.

Потомство двух самцов

исследование Университета Кюсю, находящееся на ранних стадиях, предполагало превращение мужских половых хромосом XY в женские XX. Автор исследования профессор Хаяши работает над разработкой методов лечения бесплодия.

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Разработка, которую он представил, дает надежду однополым парам в будущем иметь собственных детей. Но, по словам самого ученого, его работа находится на очень ранней стадии. Яйцеклетки были низкого качества, и сейчас эту технику нельзя безопасно использовать на людях. В то же время, он сказал, что эти проблемы вполне можно будет преодолеть через несколько лет, и он хотел бы, чтобы эту технологию применяли для лечения бесплодия как для мужчин, так и для женщин и однополых пар – если докажут, что это безопасно. Как происходило исследование

В рамках этой ученые взяли от самцов мышей клетки кожи, которые содержат типичные для мужского пола хромосомы X и Y. Затем их перепрограммировали в стволовые клетки, из которых удалили Y-хромосому и заменили ее аналогичной уже имеющейся X-хромосоме.

Таким образом, ученые превратили мужские клетки в женские. Но чтобы они образовали пригодные для оплодотворения яйцеклетки, их поместили в органоиды яичников. Готовые яйцеклетки оплодотворили сперматозоидами от других самцов.

Хотя в результате удалось получить около 600 эмбрионов, которые имплантировали самкам для вынашивания, только из семи из них в конце концов родились мышата. Поэтому эффективность подхода составляет примерно 1%, но он показывает, что получить потомство от двух самцов возможно.