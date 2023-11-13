У современных женщин месячные чаще, чем у предков: в чем причина

У современных женщин в развитых странах происходит гораздо больше периодов менструаций, чем это было в прошлом веке или в бедных регионах.

Почему месячные участились

Ученые считают, что это может быть обусловлено уменьшением количества беременностей и продолжительности грудного вскармливания. Например, женщина из Голландии может иметь около 450 менструаций в течение жизни, что эквивалентно примерно 8 годам.

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У женщины из Мали (страна в Африке), количество менструаций в течение жизни в среднем всего 100, из-за большого количества беременностей.

По клиническим характеристикам считается нормальной менструация, которая:

происходит каждые 24 – 38 дней;

длится не больше 8 дней;

имеет регулярный цикл с отклонением в пределах 7 – 9 дней;

объем крови умеренный.

Интенсивным кровотечением считается тот, который требует изменения прокладки или тампона каждые 1-2 часа, имеет сгустки крови более 2,5 см и требует изменения прокладки ночью.

Почему могут исчезать месячные

Резкое исхудание на 20% массы тела может привести к сбою цикла.

Чрезмерные физические нагрузки. При тяжелых нагрузках может нарушиться менструальный цикл.

Лекарства, например, противозачаточные и антидепрессанты.

Гормональные нарушения, например синдром поликистозных яичников – это состояние, когда яичники производят много мужских гормонов андрогенов. В яичниках образуются небольшие заполненные жидкостью мешочки – кисты. Из-за них яйцеклетки не созревают и нет овуляции.

Болезни, например воспаление половых путей, доброкачественные опухоли или рак.

Задержка месячных или кровяные выделения могут являться признаком беременности, поэтому при сбое цикла лучше сделать тест.