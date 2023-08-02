У каждого второго разовьется психическое заболевание до 75 лет: новое исследование пугает

Новое глобальное исследование ученых из Университета Квинсленда и Гарвардской медицинской школы показывает, что у каждого второго человека на протяжении жизни разовьется психическое расстройство.

Исследователи проанализировали данные более 150 000 взрослых в 29 странах в период с 2001 по 2022 год, взятые из крупнейшей когда-либо скоординированной базы исследований лиц.

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демонстрируют высокую распространенность психических расстройств: у 50% населения развивается по крайней мере одно расстройство до 75 лет.

Наиболее распространены расстройства настроения, как глубокая депрессия или тревога. Также учёные обнаружили, что риск некоторых психических расстройств различается в зависимости от пола.

Мужчины и женщины имеют разную корреляцию расстройств

Самые распространенные психические расстройства среди женщин:

Депрессия

Специфическая фобия (инвалидизирующая обеспокоенность, мешающая повседневной жизни)

Посттравматический стресс (ПТСР)

Самые распространенные психические расстройства среди мужчин:

Злоупотребление алкоголем

Депрессия

Специфическая фобия

Исследование также показало, что нарушения психического здоровья, как правило, впервые возникают в детстве, подростковом или юношеском возрасте.