У каждого второго разовьется психическое заболевание до 75 лет: новое исследование пугает
Источник:Science Daily
Новое глобальное исследование ученых из Университета Квинсленда и Гарвардской медицинской школы показывает, что у каждого второго человека на протяжении жизни разовьется психическое расстройство.
Исследователи проанализировали данные более 150 000 взрослых в 29 странах в период с 2001 по 2022 год, взятые из крупнейшей когда-либо скоординированной базы исследований лиц.
Смотрите также 5 действенных способов улучшить производительностьРезультаты демонстрируют высокую распространенность психических расстройств: у 50% населения развивается по крайней мере одно расстройство до 75 лет.
Наиболее распространены расстройства настроения, как глубокая депрессия или тревога. Также учёные обнаружили, что риск некоторых психических расстройств различается в зависимости от пола.
Мужчины и женщины имеют разную корреляцию расстройств
Самые распространенные психические расстройства среди женщин:
- Депрессия
- Специфическая фобия (инвалидизирующая обеспокоенность, мешающая повседневной жизни)
- Посттравматический стресс (ПТСР)
Самые распространенные психические расстройства среди мужчин:
- Злоупотребление алкоголем
- Депрессия
- Специфическая фобия
Исследование также показало, что нарушения психического здоровья, как правило, впервые возникают в детстве, подростковом или юношеском возрасте.