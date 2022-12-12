В Израиле родилась девочка с эмбрионом внутри

В Израиле на свет появилась девочка с эмбрионом в животе, чрезвычайно редкой медицинской патологией.

Случаи появления плода в зародыше встречаются с вероятностью примерно 1:500 000. Аномалию удалось обнаружить благодаря УЗИ на поздних сроках беременности – медики увидели, что живот девочки увеличился.

Также на тему: Обезьяна оспа и беременность: что стоит знать о рисках

Новорожденная с эмбрионом внутри

После успешных родов врачи тщательно осмотрели ее и подтвердили, что внутри новорожденного есть что-то. Младенцу немедленно провели ряд дополнительных исследований, включая УЗИ и рентген.

Мы были удивлены, обнаружив, что внутри нее оказался эмбрион. Мы думаем, что их было больше одного, но все еще проверяем эту версию,

– рассказал Омер Глобус, директор по неонатологии Ассута

Команда ведущих специалистов медицинского центра провела операцию, в результате чего из живота девушки были удалены два похожих "мешочка".

Операция прошла успешно

Специалист подчеркнул, что останки не были полностью сформированы эмбрионом, плод развился лишь частично. По его словам, врачи смогли увидеть сердце и некоторые кости – визуального сходства с привычным нам эмбрионом не было. Операция прошла успешно, и ожидается, что девочка полностью поправится. К этому времени их с матерью уже отправили домой.

Существует ряд теорий о том, как возникают такие аномалии. Одна из них состоит в том, что беременность начинается двойняшками, но затем один из эмбрионов поглощает другого.