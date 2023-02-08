У 13-летних двойнят из-за передозировки витамином А полностью выпали волосы

У 13-летних девушек-подростков начали выпадать волосы и отслаиваться кожа. Это произошло из-за передозировки витамином А.

Его дозу девочкам неправильно рассчитала мать. Также дети втайне от нее лакомились зарубежными "медвежонками", потому что они оказались вкусными.

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Что известно о болезни девочек

Женщина рассказала, что девушки начали правильно питаться, потому что хотели потерять избыточный вес. И это им удалось, мать поддерживала дочерей. Однако впоследствии у них ухудшилось настроение, они стали замкнуты. Мать решила, что после похудения подросткам не хватает витаминов.

Врач посоветовал матери витамин А. Именно его женщина купила, однако девочки начали употреблять его в чрезмерных дозах.

К врачам они обратились, когда проблема стала очевидной. В частности, у близнецов:

начала шелушиться кожа – на лице, шее, руках;

выпадали волосы, вплоть до полного облысения;

началась сильная головная боль и конечностей.

Сначала специалисты, к которым обратилась женщина, сказали ей, что у детей диффузная алопеция неизвестного генеза, а трихолог заявила, что дети могут навсегда остаться без волос.

Только когда мать обратилась к врачам Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, они установили диагноз.

Педиатр-гастроэнтеролог Вита Волощук рассказала, что девочки на время обращения были в плохом состоянии, с признаками воспалительных изменений в анализах. После обращения:

врачи педиатрического отделения заподозрили токсическое действие неизвестного вещества;

затем детям сделали анализы на микроэлементы, которые могут вызвать алопецию – ртуть, свинец, мышьяк, таллий. Но они оказались отрицательными.

Понимание, что это может быть хронический гипервитаминоз витамина А пришло после тщательного разбора анамнеза,

– рассказала Вита Волощук.

По ее словам, длительное превышение доз витамина А привело к токсичности, нарушению работы печени, появились признаки остеопороза, ухудшилось психоэмоциональное состояние.

Ведь врачи установили, что дети принимали такое количество витамина, которое в 300 раз превышает предельно допустимую суточную дозу для подросткового возраста. По словам врача, состояние детей стабилизировали.

"Лечение этого состояния – это отмена препарата и время восстановления", – рассказала педиатр-гастроэнтеролог.

У девушек уже начали отрастать волосы, они уже радуются.

У девочек начали выпадать волосы из-за передозировки витамина А / Фото Западноукраинского специализированного детского медицинского центра

(Не рекомендуем смотреть чувствительным людям)