У 13-річних двійнят через передозування вітаміном А повністю випало волосся

У 13-річних дівчат-підлітків почало випадати волосся та відшаровуватись шкіра. Це трапилося через передозування вітаміном А.

Його дозу дівчаткам неправильно розрахувала мати. Також діти потай від неї ласували закордонними "ведмедиками", бо вони виявились смачними.

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Що відомо про хворобу дівчаток

Жінка розповіла, що дівчата почали правильно харчуватись, бо хотіли втратити надмірну вагу. І це їм вдалось, мати підтримувала доньок. Проте згодом у них погіршився настрій, вони стали замкнуті. Мати вирішила, що після схуднення підліткам бракує вітамінів.

Лікар порадив матері вітамін А. Саме його жінка купила, проте дівчатка почали вживати його у надмірних дозах.

До лікарів вони звернулись тоді, коли проблема стала очевидною. Зокрема, у двійнят:

почала лущитись шкіра – на обличчі, шиї, руках;

випадало волосся, аж до повного облисіння;

почався сильний біль голови та кінцівок.

Спочатку фахівці, до яких звернулась жінка, сказали їй, що у дітей дифузна алопеція невідомого генезу, а трихолог заявила, що діти можуть назавжди залишитися без волосся.

Тільки коли матір звернулась до лікарів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, то вони встановили діагноз.

Педіатр-гастроентеролог Віта Волощук розповіла, що дівчатка на час звернення були у поганому стані, з ознаками запальних змін в аналізах. Після звернення:

лікарі педіатричного відділення запідозрили токсичну дію невідомої речовини;

потім дітям зробили аналізи на мікроелементи, що можуть викликати алопецію – ртуть, свинець, миш'як, талій. Та вони виявились негативними.

Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло після прискіпливого розбору анамнезу,

– розповіла Віта Волощук.

За її словами, тривале перевищення доз вітаміну А спричинило токсичність, порушення роботи печінки, з'явились ознаки остеопорозу, погіршився психоемоційний стан.

Адже лікарі встановили, що діти приймали таку кількість вітаміну, яка у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку. За словами лікарки, стан дітей стабілізували.

"Лікування цього стану – це скасування препарату та час для відновлення", – розповіла педіатр-гастроентеролог.

У дівчат вже почало відростати волосся, вони вже радіють.

У дівчаток почало випадати волосся через передозування вітаміну А / Фото Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру

(Не радимо дивитись чутливим людям)