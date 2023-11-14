Сколько украинцев заболели диабетом за год: тревожные данные

По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году более 531 тысячи человек в Украине диагностировали сахарный диабет. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано около 490 тысяч случаев заболевания.

Сахарный диабет – это распространенная хроническая болезнь, при которой поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин.

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14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, который является третьим по распространенности заболеванием в Украине (после сердечно-сосудистых и онкологических).

Из-за сахарного диабета II типа в Европе умирает более 1 миллиона человек ежегодно, становясь основной причиной почечной недостаточности и повышая риск возникновения язв на ногах, их инфицирования и ампутации. Это заболевание также вызывает 1% случаев слепоты, а люди, страдающие им, имеют в 2 – 3 раза выше риск инфаркта и инсульта.

Лечение диабета в Украине.

По программе "Доступное лекарство" украинцы могут воспользоваться 72 препаратами инсулина. За период с начала 2023 года НСЗУ уже выплатило более 1,5 миллиарда гривен по программе реимбурсации, а врачи уже выписали более 1,1 миллиона рецептов на инсулины.

С октября этого года пациенты с сахарным диабетом I типа начали получать тест-полоски для глюкометров, причем это предоставляется бесплатно или с небольшой доплатой в зависимости от бренда. Уже выдано 23 вида тест-полосок, на которые выписали более 3,3 тысяч рецептов.

Кроме того, предусмотрен ряд других бесплатных услуг для больных диабетом:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

проверка уровня глюкозы в крови;

проверка общего уровня холестерина.

Как не заболеть сахарным диабетом

Ведение здорового образа жизни может помочь предотвратить диабет. А если вам уже поставили диагноз, пресловутый ЗОЖ поможет предотвратить осложнения.

Сбалансированное питание. Ешьте продукты с меньшим содержанием жира и калорий и с высоким содержанием клетчатки. Больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Активность. Старайтесь отводить 30 – 60 минут умеренной физической нагрузке или 15 – 30 минут интенсивной аэробной нагрузке почти каждый день. Играйте, катайтесь на велосипеде, плавайте. Если сил на длительную тренировку не хватает, распределите активность на весь день.

Похудение. Если у вас лишний вес, потеря 5 – 10% может снизить риск развития диабета. Чтобы поддерживать нормальный вес, сосредоточьтесь на изменении пищевых привычек и физических упражнений.

Сидячий образ жизни. Длительное сиденье может увеличить риск развития диабета 2 типа. Старайтесь вставать каждые 30 минут и давать организму хотя бы короткую легкую нагрузку.

Иногда можно принять лекарство. Метформин может снизить риск развития сахарного диабета 2 типа. Но даже если вы принимаете лекарство, здоровый образ жизни очень важен для предотвращения диабета или улучшения его течения.